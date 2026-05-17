Los medios estatales rusos informan que el ataque de Ucrania contra Moscú ha sido “el mayor en más de un año”

Por Kosta Gak, Chris Lau, Yong Xiong y Lucas Lilieholm, CNN

Al menos tres personas murieron cerca de Moscú después de que Ucrania atacara a Rusia con más de 500 drones durante la noche, informó el domingo la agencia estatal de noticias rusa TASS, citando a funcionarios locales y militares.

El ataque contra Moscú es “el mayor en más de un año”, según TASS, citando información difundida por el alcalde de la ciudad, y se produce tras una enorme oleada de ataques rusos a principios de semana dirigidos contra la capital de Ucrania, Kyiv. Esos ataques mataron al menos a 25 personas e hirieron a decenas más, según las autoridades ucranianas.

Durante la noche, una mujer murió después de que un dron impactara en una vivienda privada en Khimki, una localidad al noroeste de la capital rusa, dijo el alcalde Sergey Sobyanin, y añadió que otra persona quedó atrapada bajo los escombros.

Dos hombres murieron en Mytishchi, al noreste de Moscú, cuando restos de un dron cayeron sobre una casa en construcción, dijo Sobyanin, y añadió que un total de 12 personas resultaron heridas en Moscú, incluidos trabajadores de la construcción en una refinería de petróleo.

Un ciudadano indio murió en la región de Moscú como resultado de un ataque con drones, dijo la embajada de la India en Rusia, y añadió que otros tres ciudadanos indios resultaron heridos.

El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que las fuerzas ucranianas atacaron instalaciones en la región de Moscú, incluidos ataques contra dos instalaciones de bombeo de petróleo, una refinería de petróleo y la planta Angstrom, que suministra semiconductores al complejo militar-industrial de Rusia.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que interceptó 556 drones ucranianos durante la noche, mientras que Sobyanin afirmó que las defensas aéreas derribaron más de 120 drones que se dirigían hacia Moscú y sus alrededores.

Los restos caídos también causaron que una casa en la aldea de Subbotino se incendiara, mientras que cuatro personas resultaron heridas cuando drones dañaron varios bloques residenciales en la ciudad occidental de Istra, informó TASS.

Algunos fragmentos de drones cayeron en los terrenos del Aeropuerto de Sheremetyevo, el centro aéreo más concurrido de Rusia, aunque no se informaron heridos ni daños, según la instalación.

La agencia estatal de noticias publicó en Telegram imágenes de una casa envuelta en una bola de fuego y varios bloques de apartamentos dañados, sin especificar sus ubicaciones.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 287 drones durante la noche, hiriendo al menos a nueve personas en la región de Dnipropetrovsk y el distrito de Zaporizhzhia. Derribó todos salvo ocho de esos drones en siete ubicaciones, añadió.

Hace poco más de una semana, Rusia celebró una versión reducida de su tradicionalmente deslumbrante desfile militar del Día de la Victoria tras la intensificación de los ataques ucranianos en lo profundo del territorio ruso, en particular contra refinerías de petróleo.

Mientras el ataque se desarrollaba, el domingo por la mañana, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania publicó un mensaje en su cuenta oficial de Telegram, dirigido a los residentes de Patriarchy, uno de los distritos residenciales de élite de Moscú.

“El billete de ida hacia una vida pacífica en Patriarchy y las áreas circundantes ha sido cancelado”.

Esta historia ha sido actualizada con acontecimientos adicionales.

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