De Texas a México: cómo un viaje familiar desató un brote mortal de sarampión

Por Mary Beth Sheridan, CNN en Español

Todo comenzó cuando un niño de nueve años fue con sus padres a visitar familiares en Seminole, Texas, a principios del año pasado. Tras regresar a su hogar en México, una erupción roja apareció en su piel. En cuestión de semanas, tantos de sus compañeros de clase enfermaron que la escuela tuvo que cerrar.

Sin que los padres del niño lo supieran, el sarampión había comenzado a propagarse en Seminole durante su visita.

La ciudad pronto se convertiría en el epicentro del mayor brote en Estados Unidos en más de 30 años, uno que mataría a tres estadounidenses. Pero cuando el virus cruzó la frontera hacia México, estaba a punto de comenzar una tragedia aún mayor.

Al menos 40 mexicanos han muerto por complicaciones del sarampión desde principios de 2025, desde bebés hasta trabajadores agrícolas de mediana edad, según la Secretaría de Salud de México. Más de 17.000 infecciones han sido confirmadas en ese periodo, cuatro veces más que en Estados Unidos. El sarampión es en gran medida prevenible con dos dosis de una vacuna común. Pero la mayoría de los infectados no la habían recibido.

El brote de sarampión que continúa en México ofrece un caso de estudio de lo que puede suceder cuando la cobertura de vacunación de un país disminuye. La enfermedad fue identificada por primera vez en el vecindario del niño de nueve años, en una comunidad menonita aislada de granjas de manzanas, trigo y maíz en el estado de Chihuahua, al sur de Texas, según las autoridades. Se propagó a trabajadores agrícolas, muchos de ellos de comunidades indígenas.

A finales de 2025, este estado mexicano, de un tamaño similar al de Michigan, había confirmado alrededor de 4.500 casos, más que en todo Estados Unidos.

Rastrear el movimiento de un patógeno microscópico puede ser difícil. Pero las autoridades mexicanas creen que el virus del sarampión probablemente llegó a la garganta o los pulmones del niño de tercer grado, que no estaba vacunado, y luego se propagó rápidamente.

En Chihuahua, las autoridades realizaron pruebas genéticas en más de 100 casos. Todos arrojaron la huella del virus del sarampión que apareció en Canadá en 2024 y luego en Texas: genotipo D8 y linaje MVs/Ontario.CAN/47.24. Desde entonces, el virus ha viajado por los 32 estados de México.

“Todo proviene del brote en Chihuahua”, dijo el doctor Miguel Nakamura, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud de México.

En Estados Unidos, una serie de brotes de sarampión que comenzaron en Seminole generaron preocupación sobre el creciente papel de los escépticos de las vacunas en el gobierno.

El caso de México es algo diferente. La presidenta Claudia Sheinbaum es una política de izquierda con doctorado en Ingeniería que se enorgullece de su formación científica. Lo que une los brotes de las naciones vecinas es otra cosa, dicen los epidemiólogos: la complacencia.

El sarampión fue declarado eliminado en ambos países hace más de un cuarto de siglo, un logro histórico en salud pública. Pero el otrora robusto programa de vacunación de México se ha atrofiado en medio del desorden de su sistema de salud dominado por el gobierno, según epidemiólogos.

“Esta es la paradoja”, dijo Samuel Ponce de León, profesor de Epidemiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias al éxito de las vacunas, “ya no ves niños con signos de polio o complicaciones del sarampión, como sordera o meningitis. Dejamos de tener casos de sarampión, así que la gente empezó a decir: ‘¿Por qué debería preocuparme?’”.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, mucho más que el covid-19. Se transmite por una persona infectada al toser, estornudar o incluso solo hablar. El virus puede permanecer en el aire hasta dos horas. Una sola persona puede potencialmente infectar a 18 más.

Muchos casos son leves. El niño de nueve años que regresó de Seminole desarrolló fiebre alta y sarpullido, pero pronto mejoró y volvió a la escuela, dijo su madre, quien habló con CNN bajo condición de anonimato.

Vive en las afueras de la ciudad de Cuauhtémoc, en una comunidad de alrededor de 30.000 menonitas, un grupo protestante conocido por su piedad, trabajo duro y pacifismo. La madre del niño contactó a la escuela cuando él se enfermó, diciendo que pensaba que podría tener sarampión. El director, Oscar Peters, dijo a CNN que entonces consultó a su propio médico, quien le aconsejó que no se preocupara. Los casos de sarampión eran raros.

Unos días después, uno de los compañeros menonitas del niño, Artemio Bergen, un enérgico niño rubio que amaba andar en bicicleta y leer historias de terror, presentó fiebre alta. Sus padres lo observaron impotentes mientras el niño yacía postrado, su cuerpo ardía; la medicina no le daba alivio. Pronto, manchas rojas brotaron en su piel.

En ese momento, la familia envió fotos del niño a su bisabuela de 87 años. Ella entró en pánico. “¡Corran, corran al hospital!”, imploró, según Andrés Bergen, el padre del niño. Cuando la anciana era joven, su hermana había muerto de sarampión. Nunca olvidó los síntomas.

Artemio pasó una semana en el hospital, con sus padres pendientes de él. Su fiebre era intensa y tenía dificultad para respirar. “En algunos momentos, pensamos que tal vez no sobreviviría”, recordó su padre. No existe tratamiento antiviral ni cura para el sarampión, y los médicos generalmente tratan los síntomas o manejan las complicaciones. Finalmente, el niño se recuperó. El 20 de febrero de 2025, sus padres lo llevaron a casa, aliviados de que la pesadilla había terminado.

Entonces sus otros tres hijos se enfermaron.

El sarampión puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte al desencadenar neumonía o inflamación cerebral. Bergen se dio cuenta rápidamente de que la enfermedad no se parecía a nada que sus hijos hubieran tenido antes. Un hijo sufría tanto con la luz del sol que su padre cubrió las ventanas con plástico negro. Otro quedó sin fuerzas. “Ni siquiera podía tomar agua solo por la noche”, recordó Bergen.

La escuela menonita Esperanza, a la que asistía Artemio, tiene 240 alumnos desde jardín de niños hasta preparatoria. Es un lugar alegre, con letreros coloridos en sus pasillos encalados. “Sé la ‘I’ en KIND”, dice uno.

Aunque el médico de Peters había minimizado la posibilidad de sarampión, el director estaba preocupado. Envió una nota a los padres advirtiendo sobre “algún tipo de brote”. Pronto, un tercio del alumnado estaba enfermo. Peters suspendió las clases, pero el virus ya se había extendido más allá de su escuela.

“Fue cuestión de, creo, tres o cuatro semanas, y todas las escuelas de alrededor tenían sarampión”, recordó. Ellas también cerraron.

A finales de marzo, Iris Ramírez, funcionaria estatal de epidemiología en la ciudad capital de Chihuahua, a 100 kilómetros al este, notó algo extraño. Los empleados de tiendas estaban enfermando de sarampión. Dijo que pronto hizo la conexión: los menonitas de Cuauhtémoc viajaban a Chihuahua los fines de semana para comprar en Costco, Sam’s Club y otras megatiendas. El virus llegó con ellos.

El sarampión rápidamente comenzó a circular más allá de los menonitas. Sus jornaleros desempeñaron un papel clave en su propagación, dijo Nakamura, el funcionario federal de Salud. Muchos eran trabajadores agrícolas indígenas temporales que venían de aldeas pobres y remotas en las montañas, con bajas tasas de vacunación.

El primero en morir en el brote de sarampión de Cuauhtémoc fue un jornalero indígena de 46 años que vivía no muy lejos de la casa de los Bergen, según funcionarios regionales de Salud. A principios de junio, murió una niña de cuatro años, hija de un trabajador indígena en otro barrio menonita. Además de la falta de vacunas, algunos de los indígenas sufrían de desnutrición y otros factores que complicaban el sarampión, dijeron los funcionarios de Salud.

Al final del año, la epidemia en el estado de Chihuahua finalmente disminuyó. Pero había matado a 21 personas, 17 de ellas indígenas.

Y el virus comenzaba a propagarse en otras partes de México.

El sarampión es tan virulento que al menos el 95 % de una comunidad debe estar vacunada con dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola, MMR por sus siglas en inglés) para evitar su propagación, según la Organización Mundial de la Salud.

La información antivacunas se había extendido en los últimos años a muchas partes de Texas. Seminole, una ciudad mayoritariamente menonita de 7.000 habitantes en el condado de Gaines, no fue la excepción.

Según los registros estatales, alrededor del 77 % de los niños de kínder en el condado habían recibido la vacuna contra el sarampión para el año escolar 2024-25.

La fe menonita no prohíbe las vacunas. Pero las comunidades suelen ser reservadas, con residentes que hablan bajo alemán y mantienen su distancia de las autoridades.

La madre del niño de nueve años dijo que no escuchó nada sobre el sarampión durante la visita familiar a Texas en enero de 2025, y que sus familiares no mostraron signos de enfermedad.

“No sé si lo agarramos en Walmart” durante una salida de compras, dijo la madre.

Pero después de que la familia dejó Seminole, el virus se disparó. En los meses siguientes, más de 760 personas en la ciudad texana se infectaron y 99 fueron hospitalizadas, según el Departamento de Salud estatal. Dos niñas murieron (un hombre no vacunado de Nuevo México que también murió dio positivo a sarampión, en un brote relacionado).

Los menonitas pueden ser insulares, pero también están globalizados. Las familias en las comunidades de EE.UU. mantienen contacto cercano con parientes en México y Canadá. Las afirmaciones antivacunas viajan por las mismas carreteras.

El doctor Alexis Hernández, el principal funcionario estatal de Salud en Cuauhtémoc, recordó la sorpresa de sus empleados cuando empezaron a tocar puertas de menonitas, instándolos a vacunarse. Algunos se negaron, mostrando informes impresos.

“Tenían artículos científicos explicando por qué no debía aplicarse la vacuna”, dijo. “En inglés”.

En México, sin embargo, el problema no era tanto ideológico como de ejecución.

Su gobierno sigue políticas de salud pública más convencionales que la administración Trump, que nombró a un escéptico de las vacunas —Robert F. Kennedy Jr.— como secretario de Salud y Servicios Humanos. Kennedy ha emitido mensajes contradictorios sobre la vacuna contra el sarampión, en ocasiones recomendándola, pero en otras diciendo que causa graves “eventos adversos” y promoviendo tratamientos no comprobados (la Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna es segura y eficaz).

México había establecido un programa de vacunación de primer nivel después de que una pandemia de sarampión en 1989-1990 dejó más de 8.000 muertos. A fines de la década de 1990, el sarampión había sido declarado eliminado.

En los últimos años, sin embargo, el programa de vacunación se debilitó en medio de recortes al gasto en salud, la pandemia de covid y una fallida reestructuración del sistema médico nacional.

“El gobierno desvió su atención a otras cosas”, dijo Alejandro Macías, un médico infectólogo que ayudó a liderar la respuesta gubernamental a la pandemia de gripe H1N1 en 2009. “La verdad es que el dinero no fluyó hacia las vacunas”.

En la región de Chihuahua, solo alrededor de dos tercios de los niños de un año habían recibido su primera dosis recomendada de la vacuna contra el sarampión en 2024, según datos oficiales. Un alto funcionario de Salud estatal, el doctor Hugo Covián, dijo a CNN que el gobierno federal no proporcionó suficientes vacunas. “Si no tenemos estos medicamentos, por supuesto que no podemos alcanzar niveles adecuados de cobertura”, afirmó en una entrevista.

Eduardo Clark, un alto funcionario de la Secretaría de Salud federal, negó que el presupuesto para vacunas se hubiera reducido recientemente. El problema de la disminución de la cobertura no era nuevo, señaló, citando un estudio en la revista científica Vaccines que encontró un déficit del 25 % en la administración de vacunas contra el sarampión en México entre 2006 y 2024.

Desestimó las acusaciones de que las vacunaciones habían caído en picada bajo el antecesor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo mandato terminó en 2024, diciendo que “si fuera cierto, habríamos tenido millones de casos”.

Aun así, a lo largo de los años, la tasa de vacunación había caído muy por debajo del nivel de Estados Unidos, descendiendo por debajo del 80 % para 2023, según el estudio en Vaccines.

El verdadero culpable del brote en México no es el niño de nueve años que viajó a Texas, dicen los epidemiólogos. Con el sarampión aún endémico en muchas partes de África, Asia y Medio Oriente, y con brotes en ciudades de Canadá y Estados Unidos, es inevitable que un viajero ocasionalmente lleve un caso a casa.

Eso no es un gran problema en sí mismo, dice el doctor Carlos del Río, epidemiólogo mexicano radicado en la Universidad de Emory en Atlanta.

“Si las tasas de vacunación son del 96 %, no hay propagación”, dijo. Pero incluso una cobertura del 90 % deja a una comunidad expuesta a la cruel matemática del crecimiento exponencial del virus.

Las autoridades señalan que el impacto fue limitado cuando una niña de cinco años no vacunada llegó al estado sureño de Oaxaca en enero de 2025, portando una cepa de sarampión común en Asia, donde había viajado.

“Afortunadamente, terminó en una comunidad altamente vacunada, y el virus solo alcanzó a un pequeño número de personas”, dijo Nakamura.

En los barrios menonitas de Cuauhtémoc, los funcionarios locales de Salud dicen que solo alrededor del 30 % estaban vacunados cuando llegó el sarampión. Fue como arrojar un cigarrillo encendido sobre un montón de hojas secas.

Bergen, quien dirige una empresa de maquinaria agrícola, recuerda haber recibido las vacunas contra el sarampión cuando era niño en la escuela. Pero decidió no vacunar a Artemio después de que el hermano mayor del niño tuviera una mala reacción a la lactosa en otra vacuna infantil.

La decisión no parecía arriesgada en ese momento, recordó. “El sarampión era algo de lo que hablaban nuestros abuelos”, dijo. Pertenecía a otra época.

Como otros mexicanos, Bergen también se volvió más desconfiado del sistema médico durante la pandemia de covid-19. “Vimos personas que se pusieron peor después de la vacuna que quienes no la recibieron”.

Alrededor de media docena de niños de la escuela Esperanza terminaron en el hospital con complicaciones del sarampión, especialmente problemas respiratorios.

Muchos padres no se dieron cuenta inicialmente de la posible gravedad de la enfermedad, dijo Peters. Algunos le sugirieron que todos los niños deberían infectarse para lograr una “inmunidad de rebaño” natural, una idea rechazada como peligrosa por la mayoría de los médicos. Los padres a favor de las vacunas comenzaron a pelearse con los que estaban en contra.

“De hecho, programé citas con médicos para los padres”, recordó el director. “No quiero que los niños mueran solo porque estamos siendo descuidados”.

Después de que la epidemia se desató en Cuauhtémoc, las autoridades sanitarias se movilizaron rápidamente. Muchos nunca habían tratado un caso de sarampión.

Hernández se reunió con líderes menonitas, quienes prometieron su cooperación. La información sobre el sarampión fue traducida al bajo alemán. Equipos de vacunadores recorrieron los vecindarios menonitas, ofreciendo vacunas a ellos y a sus trabajadores agrícolas. Pronto, la campaña se extendió a todo el estado. Los equipos proporcionaron vacunas a casi la mitad de los aproximadamente 4 millones de habitantes del estado de Chihuahua, dijo Clark.

A principios de este año, sin embargo, el epicentro se había desplazado unos 1.300 kilómetros al sur, hacia Jalisco, un estado con prósperas industrias agrícola y de alta tecnología. Las autoridades estatales estaban tan alarmadas que ordenaron a estudiantes y maestros en Guadalajara, la capital, usar mascarillas durante varias semanas, según un comunicado oficial.

Con una importante campaña gubernamental de vacunación, el número de casos ha disminuido drásticamente desde entonces, y justo a tiempo: Guadalajara es una de las ciudades sede del torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA que comienza en junio. En las últimas semanas, México ha administrado alrededor de 25 millones de vacunas en todo el país, dijo Clark.

En Estados Unidos también, los conteos semanales de casos de sarampión han disminuido recientemente después de brotes en Utah, Arizona, Carolina del Sur y Florida, según datos federales de salud.

Pero el doctor William Moss, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, dijo que aún es demasiado pronto para decir que la amenaza del sarampión en EE.UU. ha terminado.

“Todo dependerá de si una persona infectada viaja o termina en una comunidad de susceptibles”, dijo. Hay un número creciente de comunidades de este tipo en todo Estados Unidos donde las personas han optado por no vacunarse.

Y el impacto de los brotes podría aumentar aún más. El virus del sarampión puede causar daños a largo plazo, incluyendo el debilitamiento del sistema inmunológico de los niños. En casos raros, puede provocar daños cerebrales o al sistema nervioso mucho después de la infección inicial.

Los hijos de Bergen parecen haberse recuperado de su enfermedad.

“Hasta ahora, no hemos visto complicaciones posteriores”, dijo su padre.

Sin embargo, durante los próximos años, estará atento.

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