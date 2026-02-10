Sobrevivientes del tiroteo Evergreen buscan un cambio legislativo tras el tiroteo mortal en la preparatoria

EVERGREEN, Colo. (KTLO)-- Cinco meses después del tiroteo que ocurrió en la preparatoria Evergreen los sobrevivientes del tiroteo están presionando a los legisladores para tener un mejor método en cuando las amenazas que ocurren en las redes sociales y cómo las autoridades responden a estas. La acción viene luego de que una pista fuera enviada al buró de investigaciones federales o FBI por sus siglas en inglés meses antes del tiroteo que ocurrió en septiembre.

Pero que las autoridades locales mencionan nunca recibieron esa información hasta días después del ataque. El lunes, estudiantes se juntaron con legisladores para presentar el acto the "Evergreen Community Safety Act", el acto de seguridad comunitaria para Evergreen. El cual requiere que las compañías de las redes sociales respondan a ordenes de registros en relación a amenazas violentas entre las 24 a 72 horas.

Esta acción es importante después de darnos cuenta que el agresor había hecho publicaciones en TikTok meses antes del ataque. Publicaciones que fueron reportados el FBI, sin embargo, el retraso de las compañía de las redes sociales fue lo que causo el problema ya que el departamento del alguacil del condado Jefferson no recibió estos detalles hasta 2 días después del tiroteo.

Los estudiantes que sobrevivieron el tiroteo ahora esperan que los legisladores escuchen y puedan hacer una diferencia para parrar la violencia futura. La propuesta sera presentada a nivel estatal hoy.