Republicanos suspenden votación en la Cámara sobre los poderes de guerra en Irán y evitan un revés para Trump

Por Manu Raju, Camila DeChalus y Morgan Rimmer, CNN

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes cancelaron abruptamente este jueves una votación sobre una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, justo cuando los republicanos estaban al borde de perder la votación debido a ausencias.

La resolución fue presentada por el representante demócrata de Nueva York Gregory Meeks, miembro de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El congresista dijo a periodistas el miércoles que creía que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, había estado retrasando la votación de la medida.

“Muchos de mis colegas republicanos están sintiendo la presión en sus estados cuando ven el costo de los alimentos y el costo de la gasolina”, dijo en el Capitolio.

Los demócratas han impulsado repetidamente votaciones para limitar los poderes de guerra de Trump tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, una campaña que ha ido ganando lentamente más apoyo republicano en las últimas semanas.

El representante de Massachusetts Jim McGovern habló en el pleno de la Cámara para preguntar qué estaba ocurriendo con la resolución sobre los poderes de guerra en Irán que estaba prevista para votarse.

“¿No la estamos votando porque el pueblo estadounidense está cansado de esta guerra ilegal que cuesta decenas de miles de millones de dólares? Los precios de la gasolina están por las nubes. La gente no puede pagar sus alimentos, la gente no puede pagar sus compras. ¿Es por eso que la están retirando?”, dijo.

Meeks criticó de manera similar la decisión de cancelar la votación.

“Aquí estamos en vísperas del Memorial Day (Día de los Caídos), con los precios de la gasolina subiendo y los precios de los alimentos subiendo. Teníamos una votación debido a esta guerra elegida por este presidente que iba a aprobarse; teníamos los votos sin ninguna duda y ellos lo sabían. Como resultado, están jugando un juego político, están haciendo trampa y han retrasado la votación hasta que regresemos”, dijo el congresista a periodistas después de que la votación fuera aplazada.

Meeks dijo a periodistas que ahora se espera que la votación tenga lugar a comienzos de junio, después de que la Cámara regrese de su receso por el Día de los Caídos.

A comienzos de esta semana, el Senado avanzó una resolución similar para limitar la capacidad de Trump de llevar a cabo medidas militares contra Irán sin aprobación del Congreso.

La cancelación de la votación en la Cámara se produce después de que el presidente Donald Trump dijera a periodistas a comienzos de esta semana que cree que la campaña de Estados Unidos contra Irán ha sido popular entre los estadounidenses.

“Miren, todos me dicen que es impopular, pero creo que es muy popular cuando escuchan que tiene que ver con armas nucleares, armas que podrían destruir Los Ángeles, podrían destruir grandes ciudades muy rápidamente”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Una encuesta reciente de CNN mostró que el 77 % —incluida una mayoría de republicanos— afirma que las políticas de Trump han incrementado el costo de vida en sus propias comunidades.

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