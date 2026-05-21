México dice que encuentros con indocumentados en la frontera con EE.UU. cayeron 90 %

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El gobierno de México aseguró que los encuentros con inmigrantes indocumentados en la frontera con Estados Unidos se redujeron en 90 % entre octubre de 2024 y mayo de 2026, como parte de la cooperación fronteriza entre ambos países tras la visita del secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al jefe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, con quien acordó mantener la colaboración bilateral “en el marco de respeto” entre ambos países.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, escribió la mandataria en redes sociales tras el encuentro.

En un comunicado, la secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que la disminución de los cruces irregulares representa un nivel “históricamente bajo” y forma parte de los resultados de los mecanismos de cooperación fronteriza entre ambos países.

“La colaboración entre ambos países ha contribuido a una reducción histórica de 90 % en los encuentros con personas en situación migratoria irregular en la frontera sur de Estados Unidos entre octubre de 2024 y mayo de 2026”, dice el comunicado.

La visita ocurre en medio de la ofensiva migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en un aumento de las deportaciones de migrantes que viven en ese país, más que en las detenciones en la frontera.

A diferencia de años anteriores, las expulsiones ya no se concentran solo en la frontera, sino que alcanzan cada vez más a personas que llevaban años viviendo en Estados Unidos. México concentra más de la mitad de las deportaciones de latinoamericanos desde ese país. Entre enero y octubre de 2025 representó el 53 % del total, según un análisis de CNN.

La relación bilateral atraviesa un momento delicado tras la acusación formal del Departamento de Justicia de EE.UU. contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, Rubén Rocha Moya, a quien señala de narcotráfico y de brindar apoyo a Los Chapitos, una fracción del Cartel de Sinaloa, a cambio de que le ayudaran a ganar las elecciones estatales de 2021.

Rocha rechazó las acusaciones y pidió licencia para separarse temporalmente del cargo. Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe presentar pruebas de sus señalamientos y, si las hay, las autoridades mexicanas procederan como corresponda. Trump dice que México no hace lo suficiente para combatir al narcotráfico, algo que Sheinbaum rechaza.

Tras el encuentro con Sheinbaum, el secretario Mullin sostuvo una reunión de trabajo con el Gabinete de Seguridad de México, encabezado por Omar García Harfuch, para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación en frontera, seguridad y aplicación de la ley, según la cancillería.

La visita de Mullin, quien asumió el cargo hace menos de dos meses, representa la segunda visita a México de un miembro del gabinete del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. En septiembre del año pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó al país y se reunió con Sheinbaum.

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