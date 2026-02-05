Una atracción especial para el Día de San Valentín

LOVELAND, Colo. (KTLO)-- Para todos aquellos que tal vez no sean fanáticos del día de San Valentín tenemos una opción divertida para usted que posiblemente les llame más la atención. Es una casa de espantos durante un mes de amor y amistad usted puede tomar ventaja y disfrutar de esta atracción.

La casa, "find your fright haunted house" esta en Loveland y tiene como meta traer algo nuevo a la comunidad. Típicamente ellos participan en esta casa de espantos durante el mes de las brujas, o halloween. Pero este febrero quieren intentar algo diferente. El tema de la casa de espantos es una boda de los años 1800 con monstruos y otros personajes dentro de la casa. Es una aventura diferente y única.

Incluso, por 175 dólares usted se puede casar dentro de esta casa de espantos.