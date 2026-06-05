¿Por qué se le prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección de Colombia?

Por Stefano Pozzebon, CNN

Quizás las autoridades electorales de Sudamérica deberían tener en cuenta el calendario futbolístico al fijar la fecha de las próximas elecciones.

Esa parece ser la lección que deja Colombia, donde el entusiasmo por la primera participación de su selección en la Copa del Mundo desde 2018 se trasladó al ámbito político antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Tanto así que el miércoles, una jueza local en la capital colombiana, Bogotá, emitió un fallo que prohíbe al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, favorito en la elección, vestir la llamativa camiseta amarilla de la selección nacional.

Durante semanas, De la Espriella y sus seguidores han estado usando la camiseta en mítines políticos y en redes sociales. De la Espriella, un nacionalista conservador que ha llevado una retórica similar a la del movimiento MAGA al campo político colombiano, considera la camiseta de fútbol un símbolo nacional como la bandera o las Fuerzas Armadas: un ícono de sus aspiraciones políticas.

Antes de la primera vuelta del 31 de mayo, De la Espriella pidió a sus votantes que acudieran a las urnas con la camiseta puesta, eludiendo así las normas electorales que prohíben a los candidatos hacer campaña el día de la elección.

Sus críticos, incluido su rival de izquierda Iván Cepeda, han cuestionado a De la Espriella y lamentado la politización de la indumentaria deportiva, argumentando que esta debería pertenecer a todos los colombianos. El jueves, la jueza colombiana Aura Forero fue más allá al dictaminar que el uso que él hacía de la camiseta era “indebido”, prohibiéndole formalmente usarla en contextos políticos.

El uso que hace De la Espriella de la camiseta de fútbol por conveniencia política “lógicamente compromete el derecho a que sea utilizada en igualdad de condiciones por el otro candidato presidencial y sus seguidores, ya que el uso impropio de dicha camiseta se está sesgando a favor de la candidatura de De la Espriella y su partido político”, dice el fallo.

Sea indebido o no, a los políticos latinoamericanos les encantan las camisetas de fútbol. En una región donde el fútbol es una religión, tiene todo el sentido que los políticos utilicen este deporte para conquistar corazones y mentes.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, usó con frecuencia la inconfundible camiseta verde y amarilla del país y la convirtió en un potente símbolo de su propia marca de política de derecha. Su archienemigo y actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, encontró una ruta paralela hacia los aficionados del fútbol, codeándose con estrellas del fútbol como Ronaldo Fenômeno para sesiones de fotos sonrientes mucho antes que Bolsonaro.

Nada dice “hombre del pueblo” más que la camiseta de un equipo querido, lo que la convierte en una elección obvia para las élites políticas que intentan parecer cercanas. El padre del populismo de derecha moderno, el italiano Silvio Berlusconi, construyó su carrera política en parte sobre el éxito del AC Milan, un club del que fue propietario de 1986 a 2017; se trataba de una máquina ganadora tan dominante desde finales de los 80 hasta principios de los 90 que algunos lo consideran uno de los mejores equipos de clubes de todos los tiempos.

Incluso en Venezuela —el único país sudamericano que nunca se ha clasificado a la Copa del Mundo masculina— la camiseta de la Vinotinto ha sido utilizada tanto por el expresidente Nicolás Maduro como por decenas de líderes opositores que desafiaron su Gobierno.

Esta semana resurgieron en redes sociales videos antiguos de políticos colombianos de todas las corrientes usando la camiseta de la selección nacional, en medio del revuelo. La jefa de campaña de Cepeda, María José Pizarro, quien usó la camiseta para las elecciones legislativas del 8 de marzo, e incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lució la camiseta en una despedida de la selección, al día siguiente de que se conociera el fallo de la jueza Forero. No está claro si la elección de vestimenta del presidente constituiría ahora un delito o si se librará de consecuencias, ya que no estaba participando en un acto político.

A medida que se acercan tanto el inicio del Mundial como el día de las elecciones en Colombia, De la Espriella ha dicho que desafiará la prohibición, describiéndola como un ataque a las libertades personales. Algunos de sus seguidores han pedido un “Día de la Bandera” el sábado; invitó a todos los simpatizantes del aspirante presidencial de derecha a ponerse la camiseta (algo que Bolsonaro ha hecho durante años para movilizar a sus seguidores).

Considerando que 10 millones de colombianos votaron por De la Espriella en una primera vuelta de las elecciones la semana pasada —y que la votación de segunda vuelta del 21 de junio se produce entre los partidos de Colombia en la Copa del Mundo contra Uzbekistán y Congo—, será un desafío para los agentes de policía multar a cada persona que lleve una camiseta en público.

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