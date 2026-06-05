El demócrata Xavier Becerra avanzará en la contienda por la gobernación de California, proyecta CNN

Por Arit John, CNN

El exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra, demócrata, avanzará a las elecciones de noviembre en la contienda por la gobernación de California, proyecta CNN. Aún no está claro a quién enfrentará en noviembre.

El avance de Becerra garantiza que un demócrata estará en la elección general, luego de que algunos temieran que la amplia lista de candidatos dividiera el voto y permitiera a los republicanos dejar a los demócratas fuera de la contienda final.

La contienda para definir quién lo enfrentará en noviembre aún es demasiado cerrada para proyectarla. El exconductor de Fox News Steve Hilton, republicano, y el activista demócrata multimillonario Tom Steyer disputan el segundo lugar en la primaria.

Si Steyer avanza, quedaría garantizado que un demócrata sucederá al gobernador Gavin Newsom, impedido de buscar la reelección por límites de mandato, aunque solo después de una campaña que probablemente sería costosa y encarnizada. Steyer, que hizo su fortuna como gestor de fondos de alto riesgo, ya ha invertido más de US$ 200 millones en su campaña. Parte de ese dinero se ha destinado a atacar a Becerra por su historial durante el gobierno de Biden.

Si Hilton prevalece, el republicano enfrentaría un panorama muy difícil en la elección general. Hay aproximadamente 4,6 millones más de demócratas registrados que republicanos en California, según las estadísticas más recientes de registro de votantes del estado. California no ha elegido a un gobernador republicano en 20 años, desde que los votantes dieron a Arnold Schwarzenegger un segundo mandato.

La noche del martes cerró una primaria en la que los votantes parecieron sentirse continuamente poco entusiasmados con sus opciones, particularmente del lado demócrata. La exvicepresidenta Kamala Harris y el senador de Estados Unidos Alex Padilla —demócratas de alto perfil que podrían haber consolidado el campo— declinaron postularse. Otros candidatos abandonaron la contienda tras no lograr despegar.

Becerra, quien también fue congresista por el área de Los Ángeles y fiscal general de California, basó su campaña en sus años de experiencia en distintos cargos gubernamentales y argumentó que solo alguien que hubiera manejado crisis podría resolver los problemas actuales de California.

Sin embargo, Becerra también tuvo que enfrentar ataques sobre ese mismo historial. Críticos y oponentes —incluidos Steyer, el alcalde de San José Matt Mahan y el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa— cuestionaron la gestión de Becerra ante la crisis de niños inmigrantes y el brote de mpox. Sus aliados dijeron que esos ataques fueron injustos.

“Él heredó una situación sumamente difícil y trabajó día y noche para tratar de hacer lo correcto por estos niños y lograr que se reunieran con sus familiares en Estados Unidos”, dijo a CNN en abril Ron Klain, primer secretario general de la Casa Blanca del presidente Joe Biden.

Los oponentes de Becerra también lo criticaron después de que su exjefe de despacho se declarara culpable de un cargo de fraude relacionado con un esquema para desviar dinero de una cuenta de campaña de Becerra. Becerra no ha sido acusado de ninguna irregularidad por las autoridades.

En la otra contienda destacada de la primaria de California, la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass ya avanzó a noviembre, pero aún no está claro quién será su oponente. La estrella de reality shows Spencer Pratt ocupa el segundo lugar en la contienda por la alcaldía, pero la concejal Nithya Raman, actualmente en tercer lugar, ha superado a Pratt en informes postelectorales por un margen de dos dígitos.

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