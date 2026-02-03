Dos policías de Colorado Springs siguen recuperándose tras ser impactadnos durante un tiroteo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Estamos aprendiendo más información sobre el caso de un policía de Colorado Springs quien fue baleado el lunes en la tarde. El departamento de policía ahora esta investigando. El alcalde Yemi Mobolade dice que el policía pronto será dado de alta. El tiroteo ocurrió al este de la calle bijou el lunes en la tarde cerca de la avenida Balfour y la intersección de Memorial Park.

Nuevos detalles ahora revelan que el sujeto esta en condición crítica en un hospital local. Mientras que los otros dos oficiales quién recibieron balas y dispararon hacia el presunto criminal siguen recuperándose de sus heridas. Sin embargo, ambos se encuentran bajo licencia administrativa mientras finaliza la investigación. Aun no tenemos entendido los cargos que el sujeto pudiera enfrentar.