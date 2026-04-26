Wolf Blitzer, de CNN, vive experiencia “aterradora” a corta distancia del tiroteo en Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Por Wolf Blitzer, Todd Symons y Logan Schiciano, CNN

Wolf Blitzer, de CNN, estaba a solo unos pocos metros de un hombre armado cuando se efectuaron disparos fuera del salón principal en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Blitzer acababa de salir del baño de hombres en un piso superior, fuera del salón de baile del Washington Hilton, cuando vio a un hombre con “un arma muy muy peligrosa”.

“De repente escuché estos disparos fuertes, muy fuertes, muy aterradores, justo cerca de mí. Lo siguiente que supe fue que un agente de la Policía me tiró al suelo y se puso encima de mí”, dijo Blitzer. Los agentes lo llevaron de vuelta al baño de hombres, donde unos 15 hombres más también se estaban refugiando.

El veterano presentador de CNN dijo que el hombre armado estaba a “solo unos pocos metros de distancia” de él cuando comenzó el tiroteo.

“No tenía idea, mientras escuchaba los disparos, a quién estaba apuntando este atacante, o si solo estaba tratando de asustar a todo el mundo”, dijo Blitzer. “Y, por supuesto, lo primero que se me pasó por la mente fue si me iba a disparar”.

“Fue un momento terrible, muy aterrador para mí”, añadió Blitzer.

Una persona está bajo custodia tras un tiroteo cerca del área de control en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, según el Servicio Secreto de Estados Unidos.

“Sí vi al hombre armado en el suelo después de que empezó a disparar. Los agentes de la Policía lo tiraron al suelo, pero él seguía disparando. Y yo podía escuchar los disparos”, dijo Blitzer, y añadió que había muchos policías allí para ponerlo a salvo rápidamente.

El tiroteo ocurrió fuera del salón de baile, en un piso superior, cerca del área de control de seguridad del vestíbulo, donde se encuentran los baños.

Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el incidente, dijeron tres fuentes a CNN. La bala impactó en el equipo de protección del agente y fue trasladado a un hospital local.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y miembros de su gabinete, incluido el vicepresidente J. D. Vance, estaban en el evento que se celebraba en el salón de baile en ese momento y fueron escoltados rápidamente fuera del escenario y del lugar.

“Vaya noche en DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El atacante ha sido detenido”, escribió Trump en Truth Social.

Aunque inicialmente dijo que esperaba que el evento continuara, Trump regresó a la Casa Blanca a petición de las fuerzas del orden.

Trump dijo que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca será reprogramada.

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