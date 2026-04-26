Cómo la cena anual más importante de Washington se transformó en caos… y en una escena del crimen

Por Jeremy Herb y Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump estaban sentados en el escenario del enorme salón de baile del Washington Hilton poco después de las 8:30 p.m. (hora de Miami) del sábado por la noche, interactuando de manera juguetona con el artista de la velada, el mentalista Oz Pearlman.

Justo afuera, un hombre corrió a través de un punto de control de seguridad con una escopeta en la mano, intercambiando disparos con agentes del Servicio Secreto que lo perseguían, según imágenes de seguridad del incidente que fueron difundidas.

En cuestión de segundos, el hombre armado fue reducido por el Servicio Secreto, antes de que pudiera llegar al salón de baile donde el presidente, funcionarios de la administración Trump, miembros del Congreso y algunos de los reporteros y editores más destacados del país asistían a la Cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Dentro del abarrotado salón de baile, los invitados ya estaban sentados y picoteaban ensaladas de burrata y pepino cuando quedó claro que la noche había dado un giro aterrador. Sonidos secos, uno tras otro, provenientes del exterior de las puertas del salón hicieron que el fuerte murmullo de conversación se apagara rápidamente.

Para quienes estaban dentro de la sala —ubicada un nivel por debajo de donde ocurrió el incidente— no era evidente qué eran esos sonidos. Incluso el propio presidente no estuvo seguro de inmediato de lo que había pasado. El primer pensamiento de Trump fue que se trataba de una bandeja llena de platos de la cena que se había estrellado contra el suelo: “He escuchado eso muchas veces”, diría más tarde desde la Casa Blanca, aún con el esmoquin del evento.

Pero cuando agentes de las fuerzas del orden, muchos armados, se desplegaron por la sala desde todas las entradas, quedó claro que había ocurrido un incidente grave. Gritos de “al suelo” se extendieron por el salón mientras los invitados y el personal del hotel se lanzaban debajo de sillas y mesas para cubrirse.

La mesa principal se despejó casi de inmediato. El vicepresidente J. D. Vance fue apartado de la mesa y llevado hacia la izquierda del escenario. Mientras agentes con rifles corrían hacia el frente del escenario, el equipo del Servicio Secreto del presidente lo rodeó, según un video grabado desde un costado del escenario. Mientras era evacuado, el presidente pareció caer brevemente al suelo antes de que él y la primera dama fueran llevados rápidamente a una sala segura del hotel. Quienes estaban sentados a su lado fueron trasladados a una sala distinta al final del pasillo.

Los asistentes a la cena que eligieron ese momento para salir del salón de baile antes de que se sirviera el plato principal, incluido Wolf Blitzer de CNN, lamentablemente se pusieron en peligro. Blitzer acababa de salir de un baño fuera del salón cuando vio al hombre armado a solo unos pocos pies de distancia.

“Empecé a escuchar disparos en el pasillo, justo cerca de mí, y lo siguiente que supe fue que un agente de policía me tiró al suelo y se puso encima de mí”, dijo Blitzer. “Los disparos fueron tan fuertes, tan aterradores, que nos asustó a todos. No teníamos idea de qué estaba pasando”.

El presentador de CNN fue llevado de vuelta al baño de hombres, donde él y más de una decena de personas se refugiaron en el lugar, dijo.

Perdió un zapato en medio del alboroto.

Cuando el hombre armado arremetió contra el punto de control, llevaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, según funcionarios de las fuerzas del orden. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el pecho durante el intercambio de disparos y estaba bien después de ser trasladado a un hospital gracias al chaleco antibalas que llevaba puesto, dijo Trump más tarde a los periodistas.

Las fuerzas del orden identificaron al presunto hombre armado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años de un suburbio de Los Ángeles que trabajaba como profesor y desarrollador de videojuegos, según registros públicos. Los funcionarios dijeron que era un huésped registrado del hotel y que parecía haber actuado solo.

El sospechoso no fue alcanzado por disparos, pero estaba recibiendo tratamiento en un hospital local, según la alcaldesa de la ciudad de Washington, Muriel Bowser.

Más tarde, Trump difundió en redes sociales las imágenes de seguridad del hombre armado corriendo a través del punto de control, así como una foto del sospechoso reducido por las fuerzas del orden en el suelo.

De vuelta en el salón de baile, se impuso el silencio, interrumpido por jadeos ocasionales. Algunos asistentes a la cena se agacharon detrás de sillas y mesas, mientras que muchos —entre ellos reporteros— sacaron sus teléfonos para capturar el momento histórico.

Los miembros del gabinete que asistieron como invitados de organizaciones de noticias —lo que significa que estaban repartidos en mesas por todo el salón, abarrotado— fueron sacados apresuradamente de la sala por sus propios equipos de seguridad, que hablaban a gritos en sus dispositivos de comunicación mientras se apresuraban a salir del salón de banquetes. Se pudo escuchar a uno declarar “disparos efectuados” por su radio.

Los agentes revisaron la sala, en algunos casos subiéndose a sillas para gritar los nombres de los funcionarios que buscaban evacuar, hasta encontrarlos y sacarlos de entre la multitud. La cantidad de altos funcionarios que estaban siendo evacuados a toda prisa ilustró cuántas personas en la línea de sucesión presidencial, junto con Trump y Vance, estaban reunidas en un mismo lugar abarrotado.

Mientras los invitados se tiraban al suelo, una voz gritó: “Dios bendiga a Estados Unidos”.

La funcionaria del Departamento de Justicia Harmeet Dhillon dijo en X que tenía un moretón en la cabeza porque un agente del Servicio Secreto pasó corriendo por encima de su mesa, y agradeció al Servicio de alguaciles de EE.UU. por llevarla a casa sana y salva.

Con el tiempo, cuando los agentes salieron de la sala, los invitados comenzaron a levantarse del suelo. Bajo tierra y abarrotado, el servicio de telefonía móvil en el evento era notoriamente malo (el hotel sí proporcionó Wi‑Fi; en parte para que los asistentes pudieran conectarse y comprar más vino para sus mesas). Pero muchos intentaron hacer llamadas a las redacciones o a familiares para dar actualizaciones.

El evento anual se celebra en el Washington Hilton, ubicado a poco más de 1,6 km al noroeste de la Casa Blanca. El presidente Ronald Reagan recibió un disparo afuera del hotel en un intento de magnicidio en 1981.

A medida que avanzaba la noche, no estaba claro dentro de la sala si el programa continuaría. En un momento, un presentador animó a los invitados a mantenerse a la espera, incluso sugiriendo que el plato de bistec y langosta aún se serviría.

Tanto Trump como la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, la corresponsal de CBS en la Casa Blanca Weijia Jiang, inicialmente querían continuar con el programa. Jiang dijo a quienes aún estaban en el salón de baile que el programa se reanudaría en breve. Trump, por su parte, estaba resguardado en un lugar seguro dentro del hotel y quería regresar al recinto, según un funcionario de la administración.

Pero el Servicio Secreto no quería que lo hiciera; y, al final, se impuso la postura de las fuerzas del orden.

“Luché como un demonio para quedarme”, dijo Trump en su conferencia de prensa. “Pero es el protocolo”.

Para cuando Trump anunció que regresaría a la Casa Blanca para ofrecer una conferencia de prensa —casi exactamente una hora después de que el tirador arremetiera contra el punto de control de seguridad— ya habían empezado a formarse filas para salir del hotel. Un perímetro de seguridad de varias manzanas de ancho dificultaba la salida.

Reporteros de la Casa Blanca, vestidos de gala, se apresuraron afuera para intentar detener taxis, recorriendo a toda prisa los 2 km de regreso por Connecticut Avenue hasta la residencia presidencial.

Cuando Trump apareció en la sala de prensa James S. Brady —nombrada en honor al secretario de Prensa de Reagan que resultó herido en aquel intento de magnicidio de 1981 en el Hilton— estaba flanqueado por Vance y sus principales funcionarios de las fuerzas del orden. Trump agradeció a Jiang por su trabajo y dijo que toda la experiencia, por extraño que parezca, había hecho que la sala llena de adversarios políticos y la prensa quedara “totalmente unificada”.

“Fue muy inesperado, pero el Servicio Secreto y las fuerzas del orden actuaron de manera increíble”, dijo Trump.

A un lado, otra persona escuchaba en silencio: la primera dama, que al igual que su esposo había sido llevada rápidamente a la sala segura en el sótano del hotel.

“Fue una experiencia bastante traumática para ella”, reconoció Trump. “Hubo mucha acción allá arriba muy rápidamente”.

Melania Trump no estuvo al lado de su esposo durante dos intentos de magnicidio anteriores, en Butler, Pensilvania, y en West Palm Beach, Florida. Desde hace tiempo ha expresado preocupación por la seguridad de su familia. Para ella, el incidente del sábado puso en un primer plano los riesgos de seguridad de su posición.

“Me lo ha dicho muchas veces; me dijo: ‘Tienes un trabajo peligroso’, pero eso también va con ella. Quiero decir, también es peligroso para ella”, dijo Trump.

Más tarde, cuando un reportero le preguntó si ella podría ofrecer sus propias reflexiones sobre la noche, ella declinó.

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