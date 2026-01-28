Skip to Content
Noticias Locales

Problemas financieros en el distrito escolar 49 provocan el desempleo de 100 empleados

KRDO
By
Published 2:46 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Empezamos con información sobre el recorte de presupuesto para el distrito 49 tras lidiar con un problema financiero. El martes en la noche estudiantes, padres y empleados del distrito se juntaron para hablar sobre el desempleo de 100 empleados para el distrito 49 pidiéndole a los administradores que cambien el presupuesto. Recordemos que este mes los empleados del distrito recibieron una carta que hablaba sobre los recortes que iban a suceder.

Informándoles sobre la eliminaciones de varias posiciones. Anoche los estudiantes y maestros pidieron otra solución. Sin embargo, no sirvió por qué el nuevo presupuesto paso anoche haciendo oficial los recortes para este año.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.