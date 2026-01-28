Problemas financieros en el distrito escolar 49 provocan el desempleo de 100 empleados

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Empezamos con información sobre el recorte de presupuesto para el distrito 49 tras lidiar con un problema financiero. El martes en la noche estudiantes, padres y empleados del distrito se juntaron para hablar sobre el desempleo de 100 empleados para el distrito 49 pidiéndole a los administradores que cambien el presupuesto. Recordemos que este mes los empleados del distrito recibieron una carta que hablaba sobre los recortes que iban a suceder.

Informándoles sobre la eliminaciones de varias posiciones. Anoche los estudiantes y maestros pidieron otra solución. Sin embargo, no sirvió por qué el nuevo presupuesto paso anoche haciendo oficial los recortes para este año.