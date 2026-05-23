Trump se reúne con líderes del Golfo mientras evalúa la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra

Por Alejandra Jaramillo, Tim Lister, Kevin Liptak y Jennifer Hansler, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la tarde de este sábado con líderes del Golfo y de otras naciones de la región para analizar la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra, después de que los mediadores salieron de las reuniones en Teherán sugiriendo que habían logrado acercarse a un marco para un posible acuerdo.

En declaraciones a Axios durante una entrevista telefónica, Trump describió las probabilidades de alcanzar un acuerdo con Irán como un “sólido 50/50”, antes de la llamada con los líderes del Golfo y de la región, añadiendo que para el domingo podría decidir si reanuda o no las acciones militares contra Irán.

El presidente también afirmó que el desenlace podría derivar en un acuerdo “bueno” o en que Estados Unidos opte por “hacerlos volar por los aires”.

Más temprano el sábado, funcionarios estadounidenses e iraníes sugirieron que podrían estar más cerca de alcanzar un acuerdo marco para poner fin a la guerra, después de que mediadores de Qatar y Pakistán mantuvieran conversaciones en Teherán. Una fuente regional indicó que Estados Unidos e Irán se estaban acercando a un acuerdo para trabajar, en el futuro, hacia un pacto más detallado.

“Podría haber noticias más tarde hoy. No tengo noticias para ustedes en este preciso momento, pero podría haber alguna novedad un poco más tarde en el día. O tal vez no. Espero que las haya, pero aún no estoy seguro”, declaró el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a los periodistas en Nueva Delhi este sábado.

Se esperaba que en la llamada de Trump del sábado participaran líderes del Golfo y funcionarios de Pakistán, Turquía y Egipto, según informó a CNN una fuente de la región. Trump comentó a Axios que también tenía previsto hablar con su amigo Steve Witkoff y con su asesor Jared Kushner, su yerno. Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance fue visto llegando a la Casa Blanca el sábado.

Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocará en la noche de este sábado una consulta de seguridad restringida con ministros y funcionarios de seguridad seleccionados para debatir los últimos acontecimientos en las negociaciones con Irán, según informó a la CNN una fuente israelí.

Estas mediaciones se producen después de que Trump se reunió el viernes con altos funcionarios de seguridad nacional de EE.UU. para discutir sus próximos pasos en la guerra, incluida la posibilidad de reanudar los combates.

Rubio afirmó que los esfuerzos diplomáticos continúan desarrollándose tras bastidores, y que Washington sigue centrado en garantizar que Irán no pueda poseer un arma nuclear y en abordar sus reservas de uranio enriquecido.

“Incluso mientras hablo con ustedes, se está llevando a cabo cierto trabajo”, dijo Rubio. “Existe la posibilidad de que —ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días— tengamos algo que anunciar”.

Mientras tanto, Trump también expresó optimismo este sábado, al declarar en una entrevista con CBS News que había visto un borrador de la propuesta de Irán y que ambas partes se están “acercando mucho más” a un acuerdo, según Nancy Cordes, corresponsal de la cadena.

Trump no precisó si aceptará el borrador, limitándose a decir: “No puedo decírselo a ustedes antes de decírselo a ellos, ¿verdad?”.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que Teherán se ha centrado en finalizar un memorando de entendimiento a través de las conversaciones mediadas por Pakistán.

Dicho memorando se centraría en poner fin a la guerra, levantar el bloqueo naval estadounidense a Irán y liberar los activos de Teherán bloqueados en el extranjero, pero no en su programa nuclear, declaró este sábado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei.

“Las sanciones forman parte de los temas de negociación, pero dado que no estamos abordando la cuestión nuclear en esta etapa, tampoco se negociarán los detalles del levantamiento de las sanciones”, citó la agencia de noticias semioficial FARS a Baghaei.

Varias fuentes regionales informaron a CNN que existía un optimismo cauteloso respecto a las negociaciones.

“Las cosas avanzan por buen camino”, afirmó una fuente regional.

Otra fuente con conocimiento de las conversaciones afirmó que “se ha superado el estancamiento”, aunque no quedó claro de inmediato si se refería a un punto muerto en los puntos clave de desacuerdo o simplemente al texto de un memorándum.

Entre las principales discrepancias se encuentra el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, su programa nacional de enriquecimiento y la navegación por el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado de facto.

Tras las reuniones celebradas en Teherán el viernes y el sábado, el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, partió hacia Islamabad a última hora de la tarde, hora local.

Baghai declaró que se habían incluido plazos de 30 y 60 días en el texto del memorándum, pero que aún no se había finalizado.

“Durante la última semana, las posturas se han acercado”, afirmó. “Debemos esperar y ver qué sucede en los próximos tres o cuatro días”.

Baghaei afirmó que cualquier mecanismo relativo al estrecho de Ormuz debería acordarse entre Irán, Omán y los países ribereños, y que Estados Unidos “no tiene nada que ver” con ello.

El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, adoptó un tono desafiante tras sus conversaciones con Munir, advirtiendo que Irán “no cederá en los derechos de (la) nación y (el) país, especialmente al tratar con una parte que nunca ha demostrado sinceridad y en la que no existe confianza”.

“Nuestras fuerzas armadas se han reorganizado durante el alto el fuego de tal manera que, si Trump comete el error de reanudar la guerra, sin duda será más devastador y amargo para Estados Unidos que el primer día del conflicto”, añadió Ghalibaf, según un informe de la emisora ​​estatal iraní.

Fada Hussain Maleki, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán, declaró en una entrevista con la agencia semioficial ISNA que “parece que nos acercamos a un acuerdo definitivo, pero aún existen desafíos”, y añadió que se celebrarían nuevas conversaciones el sábado.

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Con información de Nic Robertson, Matthew Chance y Becky Anderson, de CNN.