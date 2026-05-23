Marginada en los asuntos de Irán y Venezuela, Gabbard se centró en los que Trump consideraba sus enemigos dentro del Estado

Por Jeremy Herb, Zachary Cohen, Kristen Holmes y Sean Lyngaas, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Tulsi Gabbard como su máxima responsable de inteligencia gracias a su ideología no intervencionista y de “Estados Unidos Primero” (“America First”), que la alejó del Partido Demócrata y la llevó a las filas del movimiento MAGA.

Pero como directora nacional de Inteligencia de Trump, las tendencias aislacionistas de Gabbard la enfrentaron rápidamente a las acciones militares del presidente en Irán y Venezuela. Meses antes de anunciar su renuncia el viernes, citando el diagnóstico de un tipo raro de cáncer de huesos de su marido, Gabbard ya había sido marginada de algunas de las decisiones de política exterior más importantes de la administración durante el segundo mandato de Trump.

Cuando el equipo de seguridad nacional de Trump se reunió en Mar-a-Lago el día de Año Nuevo para seguir el desarrollo de la operación estadounidense en Venezuela, Gabbard se encontraba a miles de kilómetros de distancia publicando fotos en redes sociales desde una playa de su estado natal, Hawai.

Antes de la decisión de Trump de atacar las instalaciones nucleares de Irán el verano pasado, Gabbard publicó un video en el que advertía que el mundo estaba “más cerca que nunca del abismo de la aniquilación nuclear”, lo que enfureció a Trump y a la Casa Blanca y la dejó al margen.

Y en febrero, cuando Trump lanzó ataques conjuntos contra Irán junto con Israel, Gabbard se encontraba en Washington con el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, y otros miembros del gabinete. Trump se encontraba en Mar-a-Lago con altos cargos de seguridad nacional, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Antes de los ataques, Trump y Gabbard mantuvieron una conversación sobre su posible acción militar en Irán, y él le preguntó si eran ciertos los rumores de que ella renunciaría por ello —si se marcharía si él decidía seguir adelante—, según contó a CNN una fuente familiarizada con el asunto. Ella respondió que los rumores no eran ciertos y que no dimitiría si él emprendía una acción militar, según la fuente.

Aunque Gabbard quedó al margen en lo que respecta a las deliberaciones internacionales, compartía las sospechas de Trump sobre el llamado “Estado profundo”. Erradicar a quienes se percibían como contrarios a los intereses de Trump en la comunidad de inteligencia se convirtió en uno de los principales objetivos de su mandato como directora nacional de Inteligencia.

“Es tierra quemada para cualquiera que se haya enfrentado a Trump”, declaró a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Gabbard se aisló rápidamente incluso dentro de su propia oficina, según la fuente, rodeándose de un pequeño círculo de asesores y —en una medida que muchos consideraron un síntoma de paranoia— oponiéndose a que agentes de la CIA formaran parte de su equipo de seguridad porque no confiaba en esa agencia.

Otra fuente rebatió esta idea y afirmó que Gabbard solo destituyó a un miembro de su equipo por incompetencia y falta de profesionalidad.

“Está muy agradecida con su equipo de protección y les confía su vida”, declaró a CNN un portavoz de la Oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Gabbard y el director de la CIA, John Ratcliffe, han mantenido una relación tensa, según múltiples fuentes. Gabbard sentía que Ratcliffe, en ocasiones, la pasaba por alto para dirigirse directamente al presidente, a pesar de que las agencias suelen trabajar codo con codo. Esto llevó a Gabbard a empezar a hablar directamente con el presidente sobre diversos asuntos, algo que, según especuló una fuente, le salvó el puesto.

Gabbard se reunió con Trump en el Despacho Oval el viernes para entregarle su carta de renuncia. Una fuente cercana a Gabbard dijo a CNN el viernes que, a pesar de su turbulento mandato en la DNI, una de las razones clave por las que permaneció en el cargo tanto tiempo fue simplemente que al presidente todavía le caía bien personalmente.

Otra fuente cercana a Gabbard afirmó que ella había estado debatiéndose sobre la decisión de renunciar desde que a su marido le diagnosticaron la enfermedad hace aproximadamente tres semanas.

Trump elogió a Gabbard en redes sociales el viernes después de que ella anunciara su salida, diciendo que había hecho un “trabajo increíble” (un mensaje que no hacía referencia a sus anteriores enfrentamientos con su jefa de inteligencia sobre Irán y Venezuela).

Pero, aunque encontró algunos puntos en común con Trump, Gabbard pareció mantenerse en gran medida al margen durante su mandato.

“Simplemente no está en sintonía con esta administración”, dijo el viernes Beth Sanner, exsubdirectora nacional de Inteligencia, en el programa The Lead de CNN.

“Por eso sus iniciales DNI se convirtieron en ‘no invitar’ (‘do not invite’ en inglés)”, añadió Sanner. “En esta administración, a Tulsi la colocaron en un puesto en el que creo que encajaba tan mal que acabó sin aportar absolutamente nada. Y entonces se dedicó a otros proyectos”.

Los 18 meses de mandato de Gabbard en el cargo, que finaliza el mes que viene, se caracterizan tanto por su falta de implicación en las acciones militares de Trump como por su disposición a abordar algunas de las principales quejas de él.

Desclasificó documentos de la evaluación de los servicios de inteligencia sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 para afirmar que el presidente Barack Obama estaba detrás de una “conspiración traicionera” contra Trump. Se llevó máquinas de votación de Puerto Rico para intentar demostrar acusaciones infundadas de fraude electoral. Y en enero, las imágenes de Gabbard en el lugar de los hechos en el condado de Fulton, Georgia, mientras agentes del FBI confiscaban papeletas de las elecciones de 2020, plantearon serias dudas sobre por qué Trump querría que su máxima responsable de inteligencia estuviera presente, dado que la DNI tiene prohibido participar en operaciones policiales nacionales.

La decisión de Gabbard de asumir un papel destacado en las investigaciones relacionadas con las elecciones fue descrita por algunos funcionarios de Trump como una señal de hasta qué punto había sido marginada en cuestiones más urgentes como Irán y Venezuela.

Una fuente familiarizada con el asunto afirmó que ambas cosas no estaban relacionadas, señalando que Trump llamó directamente a Gabbard y le pidió que supervisara las investigaciones relacionadas con las elecciones porque sabía que ella ya estaba investigando el 2020 en su nombre.

Gabbard siempre fue una elección poco convencional para el cargo de directora nacional de Inteligencia, un puesto creado tras el 11-S para facilitar el intercambio de información y la coordinación entre las 18 agencias que conforman la comunidad de inteligencia de EE.UU. Gabbard, una congresista de Hawai que se presentó a la presidencia como demócrata en 2020, había expresado anteriormente su simpatía hacia los denunciantes que filtraron información clasificada y criticó las acciones militares de Trump contra Irán durante su primer mandato.

Pero tras un distanciamiento con los demócratas durante la administración de Joe Biden —incluida la oposición de Gabbard a la ayuda estadounidense a Ucrania para luchar contra Rusia—, Gabbard se pasó al Partido Republicano y apoyó a Trump en 2024.

No tardó mucho, sin embargo, en que las opiniones antibélicas de Gabbard entraran en conflicto con las de Trump. En marzo de 2025, declaró ante el Congreso que Irán no estaba buscando activamente un arma nuclear —una contradicción directa con las afirmaciones de funcionarios estadounidenses e israelíes de que Irán estaba trabajando rápidamente para obtener una bomba—.

“Está equivocada”, dijo Trump sobre Gabbard en junio de 2025, días antes de lanzar ataques con misiles contra las instalaciones nucleares de Irán.

CNN informó en aquel momento que Trump consideraba que Gabbard “se había desviado del mensaje”, impulsada por su video en el que advertía sobre los peligros de la proliferación nuclear y culpaba a la “élite política y a los belicistas” de avivar “el miedo y las tensiones entre las potencias nucleares”.

Tras los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán el pasado febrero, Gabbard se vio de nuevo en la incómoda situación de tener que responder a preguntas sobre los motivos de los ataques durante su comparecencia ante el Congreso.

“No es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué es y qué no es una amenaza inminente”, dijo Gabbard en su comparecencia ante las comisiones de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado en marzo.

Si bien Gabbard no estaba de acuerdo con Trump en materia de intervención militar, el año pasado supo pasar rápidamente página a un tema que él apoyaba plenamente.

El pasado mes de julio, Gabbard desclasificó y publicó una serie de documentos que, según ella, eran prueba de que la administración Obama “fabricó” pruebas contra Trump en su evaluación de inteligencia de 2017, según la cual el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había interferido en las elecciones de 2016 e intentado ayudar a Trump.

Sin embargo, muchas de las afirmaciones de Gabbard de que la información de inteligencia fue fabricada eran dudosas. Un informe del Senado liderado por los republicanos en 2020 coincidió con las conclusiones de la comunidad de inteligencia sobre la interferencia de Rusia en las elecciones y el papel de Putin al frente de esa iniciativa.

El pasado agosto, Gabbard revocó las autorizaciones de seguridad de al menos 37 funcionarios de seguridad nacional, tanto en activo como retirados, una lista que incluía a personas implicadas en la evaluación sobre Rusia y a miembros del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Biden.

En enero, Gabbard dio el paso extraordinario de acudir al lugar de los hechos después de que agentes del FBI ejecutaran una orden de registro en la oficina electoral del condado de Fulton, cerca de Atlanta.

La presencia de Gabbard llamó la atención, dado que su ámbito de competencia solía centrarse en la coordinación de las agencias de inteligencia estadounidenses y sus actividades en el extranjero, y no en asuntos nacionales o de aplicación de la ley.

Según informó CNN en su momento, mientras estaba allí, Gabbard puso a Trump al teléfono con algunos de los agentes del FBI que registraron la oficina electoral.

En una carta dirigida a los principales demócratas de las comisiones de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, aseguró que su presencia durante el registro “fue solicitada por el presidente”.

Varios ex altos cargos de los servicios de inteligencia y expertos en derecho electoral declararon a CNN que Gabbard no tenía autoridad legal alguna sobre el registro del FBI y que su presencia en el condado de Fulton corría el riesgo de socavar una línea divisoria crucial entre las actividades de inteligencia exterior e interior, establecida tras el caso Watergate.

Después de que la administración Trump ofreciera explicaciones contradictorias sobre la presencia de Gabbard, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump había “recurrido” a Gabbard “para supervisar la inviolabilidad y la seguridad de nuestras elecciones estadounidenses” y que ella estaba “trabajando directamente junto al director del FBI”.

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