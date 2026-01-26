Hombre asesinado por agentes de ICE Alex Pretti tenia conexiones a Colorado

ARVADA, Colo. (KTLO)-- Alex Pretti tiene conexiones a Colorado ya que sus padres viven en Arvada. El domingo personas en Colorado Springs se juntaron en solidaridad, sin importar las condiciones invernales. Todo para enseñar apoyo para la víctima Alex Pretti y demandar que ICE se vaya de Mineápolis. La comunidad aún esta en luto por la perdida de Renne Nicole Good quien murió el 7 de enero tras ser baleada cuatro veces por agentes de ICE.