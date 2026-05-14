Las 5 cosas que debes saber este 14 de mayo

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¿Quién cederá primero en el estrecho de Ormuz? Venezuela anuncia reestructuración de su deuda externa y la de PDVSA. Sheinbaum rechaza reporte de CNN sobre operaciones de la CIA en México. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Xi Jinping celebró el inicio de una nueva era en las relaciones entre China y Estados Unidos durante su reunión con el presidente Donald Trump, al tiempo que lanzó una advertencia sobre uno de los temas de conflicto entre ambas partes: Taiwán. Sin embargo, la disputa geopolítica de las dos principales potencias mundiales también se desarrolla en América Latina, donde hay múltiples escenarios de confrontación en áreas comerciales, tecnológicas, logísticas y otros sectores.

Irán cerró de facto el estrecho al tráfico comercial normal, declarando que los barcos deben atravesar sus aguas y pagar una tasa de tránsito. EE.UU., a su vez, ha bloqueado los puertos iraníes, advirtiendo a Teherán que, si el mundo no puede usar el estrecho como antes, Irán tampoco puede hacerlo. El resultado es un punto muerto, sin salidas inmediatas y con un puñado de opciones que van de malas a peores.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó “falso” el reporte que CNN publicó el martes sobre las crecientes operaciones de la CIA en territorio mexicano, en las cuales, según múltiples fuentes, agentes han participado en operaciones selectivas para matar a líderes criminales. Durante su conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum dijo que la historia es “realmente sensacionalista” y acusó un intento por “dañar” a su Gobierno.

El Gobierno de Venezuela dio a conocer este miércoles el inicio de un proceso para reestructurar la deuda pública externa del país y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en un anuncio que calificó como un “nuevo capítulo” para su economía.

Un juez federal ordenó este miércoles al Gobierno de Trump que devolviera a Estados Unidos a una mujer colombiana de 55 años que fue deportada a la República Democrática del Congo. La decisión llega en un momento en que la administración enfrenta críticas por su política de deportación a “terceros países”, que expulsa a indocumentados a países con los que no tienen ningún vínculo.

¿En qué continente se estaría formando una nueva grieta en la corteza terrestre?

A. África.

B. Asia.

C. Europa.

D. América.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Confirman a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

Kevin Warsh fue confirmado el miércoles por el Senado de EE.UU. para desempeñarse como el 17º presidente de la Reserva Federal. El exbanquero de Morgan Stanley y exgobernador de la Fed conducirá el banco central más influyente del mundo en un momento de creciente incertidumbre global.

¿Está lista la Ciudad de México para mover a millones de turistas durante el Mundial 2026?

Mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 avanza, la Ciudad de México acelera obras de movilidad para enfrentar uno de sus mayores desafíos: cómo trasladar de manera segura y eficiente a millones de visitantes en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

El síndrome de ovario poliquístico, que afecta a una de cada 10 mujeres en el mundo, recibe un nuevo nombre

El síndrome de ovario poliquístico, o SOP, puede presentarse como quistes en los ovarios, como su nombre sugiere. Sin embargo, la afección puede incluir muchos más síntomas, entre ellos ciclos menstruales irregulares, dificultad para quedar embarazada, calvicie de patrón femenino, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

US$ 35 millones

Hombres acusados injustamente de los homicidios en una tienda de yogurt de Texas llegan a un acuerdo de US$ 35 millones.

“En La Habana, los apagones ahora superan las 20-22 horas (por día)”

—Lo dijo el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una entrevista en televisión. El ministro aseguró que el petróleo ruso donado a finales de marzo se agotó, lo que agrava los problemas energéticos en la isla.

Iba a migrar solo, pero ella le pidió que no la dejara. Cruzaron juntos la selva del Darién y ahora construyen su familia en México

Diego y Yuri migraron de Venezuela sin imaginar que, en medio del camino, encontrarían el amor. Fue en Colombia donde sus caminos se cruzaron. Su plan final era llegar a Estados Unidos y Diego pensaba hacerlo solo, pero Yuri le pidió que no la dejara. Juntos emprendieron el viaje como familia y enfrentaron uno de los tramos más peligrosos de la ruta migrante: la selva del Darién.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Expertos afirman que el Rift de Kafue, en África, podría estar convirtiéndose en un nuevo rift continental, y que eventualmente podría llegar a ser un nuevo límite entre placas tectónicas, creando un mar completamente nuevo.

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