Transcripción revela que Lutnick minimizó vínculos con Epstein ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes

Por Annie Grayer, Piper Hudspeth Blackburn y Aleena Fayaz, CNN

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, minimizó tres encuentros presenciales que, según dijo, tuvo con Jeffrey Epstein a lo largo de los años, al declarar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en una entrevista privada la semana pasada que sus interacciones con el fallecido delincuente sexual condenado fueron “prácticamente inexistentes”, de acuerdo con una transcripción publicada este jueves.

Los comentarios se produjeron durante una entrevista voluntaria que Lutnick concedió a investigadores del Congreso la semana pasada, después de que se revelara que su contacto con Epstein se extendió durante años más allá de lo que inicialmente afirmó públicamente.

En su testimonio, Lutnick señaló que interactuó con Epstein en 2005, 2011 y, quizá de manera más controvertida, durante un almuerzo en 2012 en la isla de Epstein. Esos contactos posteriores, revelados en archivos publicados por el Departamento de Justicia, contradicen su afirmación previa de que había cortado vínculos con Epstein en 2005, aunque Lutnick intentó sostener que su declaración anterior seguía siendo válida. Epstein se declaró culpable de delitos sexuales en 2008.

“Hasta donde recuerdo, esas fueron las únicas tres ocasiones en las que interactué con Epstein en persona. Todas y cada una de ellas fueron irrelevantes e intrascendentes. No tuve ninguna relación personal o profesional con este individuo, pese a la proximidad de nuestras residencias. Además, en ningún momento durante estas interacciones limitadas fui testigo de conducta alguna, mucho menos del tipo de conducta ilegal de la que después tuvimos conocimiento”, declaró Lutnick.

Aunque Lutnick compareció voluntariamente, al inicio de la entrevista se le recordó que mentir al Congreso constituye un delito. La publicación de la transcripción por parte de la Comisión de Supervisión, controlada por los republicanos, forma parte de la investigación bipartidista sobre Epstein, su círculo cercano y la manera en que el Departamento de Justicia manejó las acusaciones de abuso sexual en su contra.

La transcripción ofrece uno de los relatos más detallados hasta ahora de Lutnick sobre cómo conoció y trató con Epstein a lo largo de los años, aunque probablemente no satisfaga a los críticos que lo acusan de encubrir sus vínculos con el delincuente sexual condenado. Tras su testimonio, demócratas del comité afirmaron que aún tenía más explicaciones que dar y dos de ellos sugirieron que debería renunciar si no podía ofrecer una explicación más completa de sus interacciones con Epstein.

Un portavoz del Departamento de Comercio dijo que el secretario respondió “casi 400 preguntas” durante su comparecencia y que “explicó repetidamente que tres encuentros no constituyen una relación”.

“La Comisión concluyó la sesión sin identificar evidencia en contrario”, señaló el portavoz en un comunicado.

Lutnick declaró que en 2005 él y su esposa fueron invitados a la casa de Epstein para tomar café poco después de mudarse a una vivienda vecina en Nueva York. Durante esa reunión, dijo, Epstein hizo un comentario “grosero” que llevó a la pareja a retirarse.

“Le pregunté por qué tenía una mesa de masajes en medio de su casa”, recordó Lutnick, aclarando que hablaba de una conversación ocurrida hace 21 años. “Y le dije: ‘¿Con qué frecuencia te das masajes?’ Y él dijo, hasta donde recuerdo: ‘Todos los días y del tipo correcto’. Lo dijo frente a mí mientras mi esposa estaba a mi lado, nos miramos y nos fuimos”.

Lutnick dijo a los investigadores que interpretó el comentario de Epstein como una insinuación de que los masajes “se convertirían de alguna manera en algo sexual”, y describió el comentario como “inapropiado”, “repugnante” y “desagradable”.

Tras abandonar la residencia de Epstein luego de un encuentro de entre 10 y 15 minutos, Lutnick dijo que él y su esposa hablaron sobre cómo nunca establecería una relación con Epstein.

“Inmediatamente después de esa breve reunión inicial, mientras caminábamos de regreso a nuestra casa, mi esposa y yo hablamos sobre el encuentro y concluimos que, dada su evidente falta de límites, jamás establecería una relación personal o profesional con él. Y eso fue exactamente lo que hice”, declaró.

Lutnick había dicho algo similar en octubre de 2025 en una entrevista para un podcast del New York Post, donde aseguró que él y su esposa decidieron cortar contacto con Epstein después de aquel encuentro en 2005. Sin embargo, los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia revelaron que ambos tuvieron al menos dos interacciones más después de esa fecha, incluido un viaje que Lutnick realizó con su familia a la isla de Epstein. Lutnick testificó que no estaba seguro “cuándo o si” supo sobre el arresto de Epstein en 2006.

Los archivos también incluían correos electrónicos, invitaciones de calendario para llamadas telefónicas y evidencia de que ambos invirtieron en un mismo proyecto empresarial.

Sin embargo, Lutnick afirmó que desconocía que él y Epstein tenían inversiones en la misma compañía hasta que los archivos fueron publicados, pese a que intercambió correos con Epstein en 2018 sobre las perspectivas del negocio. Lutnick dijo que no sabía por qué Epstein le escribía sobre la empresa, aunque destacó que su existencia era pública porque buscaba “llamar la atención”.

“Finalmente está generando ingresos. Este es su año. En los próximos 12 meses necesitan volverse económicamente autosuficientes”, confirmó Lutnick haber escrito a Epstein.

A finales de 2012, según declaró, el personal de Epstein contactó “inexplicablemente” a su oficina acerca de los planes vacacionales de su familia en el Caribe, algo que describió como “inquietante”.

“Aún no tengo idea de cómo su personal descubrió los planes de vacaciones de mi familia o por qué intentaron organizar una visita conmigo”, dijo.

Aun así, Lutnick terminó llevando a su esposa e hijos, además de otra familia y niñeras, a almorzar con Epstein en su isla. Describió el encuentro como “breve, irrelevante e intrascendente”.

Consultado sobre una niñera que trabajaba para él y que habría enviado su currículum a Epstein, respondió: “No tengo conocimiento alguno de eso”.

Lutnick aseguró que nunca entró en ningún edificio de la isla, que nunca vio mujeres jóvenes ni menores de edad allí y que desconocía la existencia de una fotografía suya junto a Epstein en un acantilado de la isla hasta que el Departamento de Justicia publicó los archivos.

También relató un encuentro en 2011, cuando dijo haberse reunido brevemente con Epstein en el pasillo de su edificio para hablar sobre andamios y obras de construcción que afectaban sus propiedades vecinas.

“Hasta donde recuerdo toqué el timbre, me senté en el vestíbulo con mi perro, esperé a que bajara, escuché lo que tenía que decir y me fui. Según recuerdo, era sobre andamios. Fue irrelevante e intrascendente”, declaró, añadiendo que su esposa esperaba afuera con el otro perro de la familia.

Lutnick también dijo haber conocido a Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein, durante un evento benéfico del Rockefeller Institute en Nueva York, describiendo la conversación como “irrelevante e intrascendente”.

Lutnick es el funcionario de más alto rango del Gobierno de Trump mencionado de manera destacada en los archivos Epstein —aparte del propio presidente— y su comparecencia a puerta cerrada representó un hecho extremadamente inusual: la declaración de un miembro activo del gabinete presidencial en una investigación del Congreso. El caso demuestra que el escándalo Epstein sigue persiguiendo al presidente Donald Trump y a su administración, pese a los reiterados intentos del mandatario por dejar el tema atrás.

Hasta ahora, la Casa Blanca ha expresado confianza en Lutnick, pese a los pedidos de renuncia. Cuando se le preguntó anteriormente si el puesto del secretario de Comercio estaba en riesgo, un funcionario de la Casa Blanca respondió a CNN: “Howard es excelente” y “no hay cambios previstos” en su papel dentro de la administración.

Pero los problemas para el Gobierno de Trump no terminarán con la comparecencia de Lutnick. Se espera que el comité liderado por republicanos interrogue a finales de este mes a la exfiscal general Pam Bondi sobre su papel en la supervisión de la publicación de los archivos del caso Epstein.

Esta historia fue actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.