Nueva propuesta pide la eliminación de las mascarillas para los uniformados y agentes de ICE

By
Published 4:06 PM

DENVER, Colo. (KTLO)--Tras los recientes ataques y tiroteos involucrando agentes de ICE. Lideres de la ciudad de Denver están considerando una nueva propuesta la cual le el derecho a todos los uniformados incluyendo los agentes de ICE de utilizar mascarillas. Los agentes de ice frecuentemente usan las mascarillas, incluyendo el agente quien baleo a Renee Good. Ese agente ha sido identificado como Jonathan Ross.

Según nuestros compañeros del canal 9 en Denver, los lideres del la ciudad tendrán una junta para discutir la presunta propuesta. Pero anteriormente, la Administración Trump y defendido las mascarillas mencionando que ayudaran a mantener a los agentes y sus familias seguras. 

Andrea Herrera

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

