Cambio administrativo: Eliminación de fondos para el ciudad de niños en Colorado
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una nueva noticia por parte de la Administración Trump revela la eliminación de 10 mil millones de dólares para los servicios de cuidado para niños en cinco estados demócratas incluyendo colorado.
Este dinero ahora esta congelado por posibilidad de fraude. Según reportes de ABC News, la administración confirmo al New York Post que ellos han puesto esta pausa por riesgos que ellos creen que muchas de las personas que están utilizando este beneficio no son ciudadanos Americanos.
Colorado, California, Illinois, New York, y Minnesota ya no tendrán ese acceso a los 10 mil millones de dólares. Que se le dan a las personas de bajo ingresos. Esto también viene durante un tiempo donde hay una investigación interna con el sistema de cuidado de niños en el estado de Minnesota's pero no hay evidencia que Colorado esta bajo una investigación por fraude.