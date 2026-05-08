Mueren varios excursionistas tras la erupción de un volcán en Indonesia

Por Helen Regan, Isaac Yee y Masrur Jamaluddin, CNN

Una erupción volcánica causó la muerte de tres personas y desencadenó una operación de rescate para poner a salvo a más de una decena de excursionistas que quedaron atrapados la mañana del viernes cerca del cráter del monte Dukono, en Indonesia, según informaron las autoridades.

Ciudadanos de Singapur y un ciudadano indonesio figuraban entre las víctimas mortales cuando hizo erupción el volcán situado en la isla de Halmahera, en la provincia de las Molucas Septentrionales, de acuerdo con el jefe de policía de la isla y funcionarios de búsqueda y rescate. La autoridad nacional de búsqueda y rescate (BASARNAS) aún no ha confirmado los fallecimientos ni las nacionalidades de las víctimas.

Nueve extranjeros y 11 excursionistas locales se encontraban escalando el monte Dukono en el momento de la erupción, declaró a la cadena indonesia Kompas TV Erlichson Pasaribu, jefe de policía de Halmahera Septentrional.

Quince turistas que habían escalado la montaña han descendido con éxito, afirmó en una actualización el viernes por la tarde, hora local. Los cuerpos de las tres víctimas permanecen actualmente en la montaña. Debido a la actividad volcánica en curso, los equipos de rescate no han podido recuperar los cuerpos de los tres fallecidos, señaló Pasaribu.

Otros dos escaladores continúan en el monte Dukono y están participando en la operación de rescate, añadió.

En un dramático video grabado cerca del cráter por Alex Djangu, un guía de montaña indonesio, se observa una enorme columna de humo y ceniza elevándose sobre la montaña.

Djangu guiaba a dos turistas alemanes en el monte Dukono cuando sintió fuertes temblores antes de la erupción. Según relató a CNN, la experiencia fue “muy aterradora”.

“Vi cómo las pequeñas rocas y la grava se deslizaban hacia abajo a causa de los temblores. Entonces les dije a mis clientes: ‘Tenemos que bajar corriendo’”, relató.

Si bien Djangu y su grupo lograron evacuar a salvo, comentó que muchos excursionistas permanecieron en el cráter en el momento de la erupción.

“Cuando estábamos a unos 100 metros (328 pies) de distancia, vi dos grupos de turistas locales: un grupo de nueve personas que ya se encontraba cerca del borde y el otro que estaba grabando videos para generar contenido”.

“Espero que sigan vivos”, se le oye decir en el video.

El volcán, señaló, se encuentra altamente activo y continuó en erupción hasta la tarde del viernes, “acompañado de un sonido supersónico”.

El monte Dukono es uno de los volcanes más activos de Indonesia, y las autoridades han señalado un aumento en su actividad desde finales de marzo.

“Cuando el monte Dukono no entra en erupción durante varios días, la gente debe extremar las precauciones, ya que podría estar acumulando una presión muy elevada. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido hoy”, declaró Djangu en el video.

El viernes se pudo observar a equipos de rescate en la montaña, transportando a través del bosque en una camilla a al menos una persona herida, según muestran las fotografías difundidas por BASARNAS.

Indonesia se asienta sobre el “Anillo de Fuego2, una franja que rodea el océano Pacífico y en la que se registran frecuentes terremotos y actividad volcánica. Considerada una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, esta franja se extiende desde Japón e Indonesia —en un extremo del Pacífico— hasta California y Sudamérica, en el otro.

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