Este médico estadounidense pensaba que se iba de vacaciones. Terminó tratando a pacientes con hantavirus

Por Lex Harvey, CNN

El mes pasado, el Dr. Stephen Kornfeld embarcó en el MV Hondius en el extremo sur de Argentina, anticipando una aventura única en la vida: explorar vastas extensiones heladas e islas remotas, y observar de cerca fauna salvaje como ballenas, delfines y pingüinos.

Pero pocas semanas después de comenzar sus vacaciones al otro lado del océano Atlántico, el doctor de Oregon entró en acción atendiendo a los pasajeros después de que un brote mortal de hantavirus comenzara a propagarse por el barco, enfermando al médico de a bordo.

“De alguna manera, terminé desempeñando el papel de médico del barco”, declaró Kornfeld a CNN desde la embarcación afectada por el virus, que actualmente se dirige a Tenerife, en las Islas Canarias, un archipiélago español frente a la costa suroeste de Marruecos.

Los aproximadamente 146 pasajeros y tripulantes que aún permanecen a bordo, entre ellos 17 estadounidenses, que pasaron varios días anclados cerca de Praia, Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, tienen previsto llegar a Tenerife el domingo, donde desembarcarán y se dirigirán a sus respectivos países.

El brote ha impulsado un operativo masivo de rastreo de contactos a nivel mundial, mientras las autoridades sanitarias trabajan para identificar a quienes pudieron haber estado expuestos al virus, poco común y transmitido por roedores, que puede causar insuficiencia respiratoria grave.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que no prevé una epidemia similar a la de la covid-19 en ningún lugar, subrayando que no hay evidencia de un riesgo de transmisión generalizada.

La OMS ha detectado cinco casos de hantavirus entre personas vinculadas al crucero y sospecha que hay varios más, y prevé que surjan nuevos contagios.

Tres personas han fallecido, entre ellas una pareja de ancianos holandeses que, al parecer, contrajeron el virus mientras hacían turismo en Argentina antes de embarcarse en el crucero.

Kornfeld declaró a Erin Burnett de CNN que preguntó si el médico del barco necesitaba ayuda tras enterarse de que uno de los pasajeros del Hondius se había enfermado. Ese pasajero, un hombre de 70 años de los Países Bajos, falleció a bordo del barco el 11 de abril.

“En un lapso de 12 a 24 horas, quedó claro que había varias personas enfermas y que su estado de salud estaba empeorando”, declaró.

La esposa del holandés fallecido presentaba “síntomas inespecíficos”, según Kornfeld, “mucha confusión y mucha debilidad”. Fue evacuada del barco y murió en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica, mientras intentaba regresar a casa.

Otros dos pacientes, incluido el médico del barco, “presentaban muchos síntomas virales comunes”, contó Kornfeld. “Mucha fiebre, fatiga, enrojecimiento facial, algunos problemas gastrointestinales y dificultad para respirar”.

“En ese momento, ninguno de los dos parecía estar gravemente enfermo. Pero el temor con el hantavirus es que se puede pasar de estar gravemente enfermo a estarlo en estado crítico muy rápidamente”.

El médico del crucero fue trasladado el mes pasado a un hospital de Johannesburgo, donde permanece en cuidados intensivos, pero su estado está mejorando, informó la OMS.

Otras tres personas del barco han sido evacuados a los Países Bajos para recibir tratamiento. Un viajero que abandonó la embarcación antes de tiempo dio positivo por hantavirus y está recibiendo tratamiento en Zúrich.

El brote se ha relacionado con la cepa andina del hantavirus, un virus poco común pero potencialmente grave que, en algunos casos, puede transmitirse entre humanos por contacto cercano.

Unos 30 pasajeros abandonaron el barco a finales del mes pasado antes de que se comprendiera completamente el brote, lo que complicó los esfuerzos para contener el virus.

Las autoridades sanitarias de varios países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, están vigilando a los viajeros del vuelo Hondius ante la posibilidad de contagio.

El hantavirus suele tener un período de incubación de una a seis semanas antes de que los pacientes empiecen a presentar síntomas.

El presidente Donald Trump declaró el jueves que el brote de hantavirus está “muy bien controlado, esperamos”, e indicó que la administración publicaría más información el viernes. “Muchos expertos lo están estudiando. Todo debería estar bien”.

Pero la representante de Oregon, Janelle Bynum, afirmó en un video publicado en X el jueves que el Gobierno federal está “fallando a los ciudadanos que viajan en ese barco”.

Bynum indicó que habló con Kornfeld y que ninguno de los estadounidenses a bordo ha recibido instrucciones sobre cómo regresar a casa de forma segura.

La congresista hizo un llamamiento a los CDC y al secretario de Estado, Marco Rubio, para que “elaboren un plan real” para traerlos de vuelta a casa.

Kornfeld comentó sentirse aliviado de que los pasajeros enfermos hayan sido desembarcados y estén recibiendo atención médica en el hospital.

“En el caso del hantavirus, la supervivencia depende en gran medida de la capacidad de recibir atención médica crítica en el momento oportuno. En el barco, eso no sería posible”, expresó.

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Con información de Aleena Fayaz, de CNN.