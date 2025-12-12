Repintado de las líneas en la calle Oro Blanco genera críticas de los residentes

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La calle Oro Blanco fue la última carretera pavimentada este año.

Residentes han generado críticas sobre el repintado de las líneas de la carretera. Mencionan que tomó un largo tiempo para que obreros comenzaran el repintado, creando condiciones difíciles para conductores porque no tenían claros los carriles.

Otra preocupación de los residentes es la decisión de eliminar el carril central para girar en una de las partes más ocupadas de la calle Oro Blanco, en medio de Barnes y Carefree Circle.

La pavimentación en la calle será finalizada la próxima semana.