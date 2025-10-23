Funcionarios recolectando comentarios sobre el futuro del centro comunitario Meadows Park

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Vecinos al sureste de Colorado Springs siguen sentidos sobre el repentino cierre del centro comunitario Meadows Park.

A principios de este mes el centro comunitario Meadows Park fue cerrado como parte del esfuerzo de reducir un déficit de $31 millones. Funcionarios dicen que el cierre ahorara la ciudad alrededor de $775,000.

Residentes dicen que la decisión fue repentino sin la opinión de ellos. Sin embargo, hubo una reunión comunitaria con el Alcalde Yemi Mobolade y miembros del consejo municipal el miércoles en la tarde.

Funcionarios dicen que no quieren que el edificio quede vacío, y buscan soluciones para que el espacio continúe a servir a la comunidad.

Para aquellos interesados en dar su comentario pueden hacerlo aquí.