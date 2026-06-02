Gobierno de Trump indica que dará marcha atrás con el millonario fondo contra la “instrumentalización” de la justicia

Por Kristen Holmes y Adam Cancryn, CNN

El Gobierno de Trump indicó a líderes republicanos del Congreso que planea abandonar el fondo de US$ 1.800 millones contra la “instrumentalización” de la justicia, aunque se desconoce cuán firme o permanente es ese plan, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El presidente de EE.UU. Donald Trump no se ha comprometido públicamente a tomar ninguna medida sobre el controvertido fondo de dinero, y una tercera fuente familiarizada con las discusiones indicó que el Gobierno solo suspendería las labores para impulsar el fondo, pero no abandonará esos planes por completo.

Esa caracterización coincide más con una declaración pública del Departamento de Justicia el lunes, que dijo que “acataría” un fallo de un tribunal federal que suspendió el fondo hasta al menos el 12 de junio. Una cuarta fuente familiarizada con el asunto dijo que el propio Trump todavía cree en el fondo, incluso cuando reconoce una fuerte reacción en contra del concepto.

El plan de dar marcha atrás con el fondo por ahora se produjo después de que Trump mantuviera una larga reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en la que el fondo “antiinstrumentalización” de la justicia estuvo entre los temas que ambos discutieron. Pero se desconoce si el mensaje del Gobierno de Trump será suficiente para los legisladores republicanos, debido a que la furia por el fondo ha frenado la agenda más amplia del Partido Republicano.

Los líderes republicanos han estado luchando para aprobar financiamiento adicional para la aplicación de las leyes migratorias. Y el lunes, incluso el líder de la mayoría del Senado, John Thune, pidió al Gobierno que “lo cierre ellos mismos”, en referencia al fondo. Los esfuerzos continuos para sacar adelante esa legislación de gasto casi con certeza implicarán más intentos de eliminar de forma permanente el fondo contra la “instrumentalización” de la justicia.

El senador republicano Rick Scott, de Florida, confirmó a los periodistas el lunes por la noche que un funcionario de la Casa Blanca le dijo que el fondo sería “eliminado”. No dijo con quién habló ni si la decisión de dejar de impulsar el fondo era temporal o permanente.

“He hablado con la Casa Blanca. Lo que me dijeron es que lo están eliminando”, dijo Scott.

No obstante, otros senadores republicanos no estaban convencidos.

“Si el Gobierno ha cambiado su posición sobre el fondo contra la instrumentalización de la justicia, debería decirlo de manera definitiva, definitiva”, dijo el senador John Kennedy, de Louisiana. “Pero solo decir: ‘Vamos a acatar la orden judicial’, quiero decir, no puedo hablar por mis colegas, pero hablando personalmente, aquí no están hablando con el hermanito de Bambi. Decir que van a seguir una orden judicial no me dice nada. Tienen que seguir la orden judicial”.

La jueza federal fijó una audiencia para el 12 de junio para escuchar argumentos sobre si debería emitir una pausa más prolongada. Hasta entonces, le prohibió al Departamento de Justicia asignar dinero para crear el fondo, considerar cualquier reclamación o distribuir dinero a los solicitantes.

Se desconoce si el Gobierno de Trump seguirá luchando por el fondo en esa audiencia.

El controvertido fondo fue creado para resolver una demanda sin precedentes que Trump presentó contra el IRS por la divulgación no autorizada de sus declaraciones de impuestos hace años. Pero desde su anuncio, el fondo ha enfrentado semanas de rechazo implacable por parte del propio partido del presidente, tanto en público como en privado, y algunos dicen que es esencialmente un fondo discrecional para pagar a los aliados de Trump.

Al principio, altos funcionarios del Departamento de Justicia insistieron en que no cambiarían los detalles del fondo a pesar de la reacción en contra dentro del Partido Republicano, dijeron fuentes a CNN. Pero los republicanos del Congreso se han mantenido furiosos, y algunos aliados han alentado al presidente a desecharlo por completo.

Y la pausa de la jueza de Virginia no fue el único revés judicial para el fondo. Un segundo juez en Florida que supervisó la demanda inicial de Trump contra el IRS ordenó al presidente y a otros que respondieran a acusaciones de que actuó de manera colusoria con los abogados del Departamento de Justicia que representaban al IRS para llegar a un acuerdo extrajudicial; en otras palabras, que engañó al tribunal.

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Con información de Hannah Rabinowitz, Lauren Fox y Ellis Kim, de CNN.