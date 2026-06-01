Los impresionantes números de Kylian Mbappé con Francia: partidos, goles y títulos logrados

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Si hay un jugador que destacar en la selección francesa es Kylian Mbappé. Desde su irrupción como adolescente hasta convertirse en capitán y referente absoluto, este delantero ha construido una historia que ya lo coloca entre los más determinantes que han vestido la camiseta de Francia.

Mbappé debutó con apenas 18 años bajo el mando de Didier Deschamps, el técnico que apostó por su talento precoz y lo convirtió rápidamente en pieza clave del proyecto. Aquella primera convocatoria marcó el inicio de una etapa brillante. Su velocidad, desequilibrio y sangre fría frente al arco lo transformaron en un futbolista distinto, capaz de resolver partidos en cuestión de segundos.

Los números respaldan su impacto. En amistosos internacionales ha marcado 11 goles en 23 partidos, demostrando que incluso fuera de la competencia oficial mantiene su capacidad goleadora. En la UEFA Nations League suma nueve tantos en 21 encuentros, mientras que en eliminatorias a la Copa del Mundo registra 11 goles en 16 compromisos. En Copas del Mundo ha sido simplemente demoledor con 12 anotaciones en 14 partidos, cifras que lo colocan entre los máximos anotadores históricos del torneo pese a su edad. En clasificaciones europeas acumula 12 goles en 13 partidos y en la Eurocopa suma un gol en nueve apariciones.

En total, Mbappé ha marcado 56 goles en 96 partidos con la selección mayor y además suma 40 asistencias, por lo que tiene un promedio de gol o asistencia por encuentro. Una cifra imponente considerando su corta edad y que aún le quedan bastantes partidos por delante con la camiseta de los galos. A pesar de su juventud, ya está inscrito en la historia grande del combinado francés como el segundo máximo goleador en la historia.

Olivier Giroud – 57 Kylian Mbappé – 56 Thierry Henry – 51 Antoine Griezmann – 44 Michel Platini – 41

Su primer gran golpe sobre la mesa llegó en Rusia 2018. Con apenas 20 años fue una de las figuras del equipo que conquistó el título mundial. Marcó cuatro goles en ese torneo y su actuación en la final confirmó que Francia tenía nuevo líder. Aquella consagración lo convirtió en campeón del mundo y en símbolo generacional.

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a demostrar su jerarquía. Francia alcanzó nuevamente la final y Mbappé ofreció una actuación inolvidable. Marcó un hat-trick en el partido decisivo y terminó el torneo con ocho goles. Aunque no alcanzó para el bicampeonato, su rendimiento lo elevó aún más en la consideración mundial y se colocó, a pesar de su temprana edad y apenas su segunda Copa del Mundo, como uno de los máximos anotadores en la historia de este prestigioso certamen.

Miroslav Klose (Alemania) – 16 Ronaldo (Brasil) – 15 Gerd Müller (Alemania) – 14 Just Fontaine (Francia) – 13 Lionel Messi (Argentina) – 13 Kylian Mbappé (Francia) – 12

A nivel colectivo, además del Mundial, suma una UEFA Nations League con Francia y un impresionante palmarés en clubes. En total contabiliza 20 títulos entre equipos y selección: siete ligas francesas, cuatro Copas de Francia, dos Copas de Liga y tres Supercopas francesas, además de una Supercopa y una Intercontinental con el Real Madrid. En lo individual también ha brillado: fue campeón goleador en 14 torneos entre clubes y selección, cinco veces nombrado jugador del año en la Ligue 1 y recientemente ganó la Bota de Oro con 31 goles en la temporada 2024-25 con el conjunto merengue.

Lo más ilusionante es que todo parece indicar que su historia con Francia todavía tiene muchos capítulos por escribir. Con 27 años recién cumplidos y viviendo un gran presente con el Real Madrid, además de una Copa del Mundo en puerta, Kylian no solo está ante la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en la historia de los galos, sino también de desbancar a Miroslav Klose como el futbolista más goleador en la historia de los Mundiales.

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