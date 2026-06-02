Mortíferos ataques rusos azotan Kyiv y se teme que haya personas atrapadas entre los escombros de un edificio de apartamentos

Por Kosta Gak, Victoria Butenko y Helen Regan, CNN

Rusia lanzó a primera hora de este martes un ataque mortal a gran escala sobre Kyiv, como parte de una amplia ofensiva contra objetivos en toda Ucrania, que causó daños en edificios residenciales, informaron las autoridades.

Al menos 16 personas murieron en el ataque nocturno en el que, según el ejército ucraniano, se utilizaron más de 600 drones y decenas de misiles, incluidos misiles hipersónicos avanzados.

Cinco personas murieron en Kyiv y once en la ciudad central de Dnipro, entre ellas dos niños, según informaron las autoridades ucranianas.

Más de cien personas resultaron heridas en todo el país.

Cinco centros médicos sufrieron daños o fueron destruidos, informó el martes el Ministerio de Salud de Ucrania.

En la capital, los ataques dañaron varios edificios residenciales y comerciales, provocando incendios y coches en llamas, de acuerdo con las autoridades.

Las defensas aéreas de Kiev parecieron estar menos activas durante un ataque con misiles balísticos alrededor de las 7:00 de la mañana, hora local.

Los productores de CNN en el centro de la ciudad escucharon explosiones continuas, pero no la respuesta de los sistemas antiaéreos. Un fuerte olor a humo impregnaba el aire de la ciudad la mañana del martes.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, describió el bombardeo nocturno como un “ataque enemigo masivo”.

Según Klitschko, existe el temor de que haya personas atrapadas bajo los escombros de un edificio de apartamentos de varias plantas en el distrito de Podilsky que se derrumbó parcialmente tras un ataque ruso de “doble impacto”.

Las imágenes de los Servicios Estatales de Emergencia de Ucrania muestran un incendio que envuelve una casa gravemente dañada mientras los bomberos sofocan las llamas, y las ventanas y la fachada de lo que parece ser la sala de estar de otra casa llena de escombros, completamente destruidas.

“Durante toda la noche, el enemigo lanzó ataques masivos contra la región de Kyiv utilizando drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Nuestras pacíficas ciudades y pueblos fueron atacados una vez más”, declaró Mykola Kalashnyk, gobernador de la región de Kyiv.

Según informaron las autoridades ucranianas, al menos 65 personas resultaron heridas en toda la ciudad en los ataques que provocaron cortes de electricidad y obligaron a los residentes a buscar refugio mientras sonaban las sirenas antiaéreas.

Un presunto ataque con misiles impactó un edificio residencial de 24 pisos en el distrito de Shevchenkivskyi, provocando un incendio.

Otro incendio se desató en un edificio de nueve pisos en Podil tras la caída de escombros sobre el tejado, informó el alcalde.

En otras zonas de la ciudad, los ataques rusos dañaron una clínica y cayeron escombros en los terrenos de una guardería, añadió Klitschko.

En Bucha, tres viviendas, almacenes y edificios no residenciales resultaron dañados, indicó Kalashnyk.

Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, también se registraron ataques rusos en Dnipro, donde 37 personas resultaron heridas, y en Járkiv, donde 14 personas resultaron heridas, entre ellas un niño.

Entre los fallecidos en Dnipro se encontraba el mayor Anton Yarmolenko, subdirector de la Unidad de Bomberos y Rescate, que respondía a una llamada de auxilio en ese momento, declaró el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko.

En total, Rusia lanzó 656 drones y 73 misiles contra Ucrania durante la noche, según cifras de la Fuerza Aérea Ucraniana, que indicaron que la gran mayoría de los drones y poco más de la mitad de los misiles fueron derribados.

Rusia disparó ocho de sus misiles hipersónicos Zircon de tecnología avanzada hacia Ucrania, informó la fuerza aérea, pero ninguno fue interceptado.

Expertos habían declarado previamente a CNN que los misiles Zircon son prácticamente imposibles de derribar.

Según el comunicado de la fuerza aérea, los principales objetivos del ataque fueron Kyiv, Dnipro, Járkov, Zaporiyia y Poltava.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que su “ataque masivo” tuvo como objetivo instalaciones de defensa, militares, de combustible y de transporte ucranianas en varias regiones clave, en represalia por lo que calificó de “actos terroristas cometidos por el régimen de Kyiv”, informó el martes la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Según TASS, el ataque incluyó “armas de largo alcance y alta precisión”, entre ellas drones y “misiles aerobalísticos hipersónicos” lanzados desde el aire y el mar.

Rusia afirmó haber interceptado 148 drones ucranianos, pero también indicó que una refinería de petróleo en Krasnodar se incendió tras un ataque con drones.

El presidente Volodymyr Zelensky reiteró el lunes su advertencia a los ciudadanos sobre un posible ataque ruso “masivo”.

La advertencia se produjo después de que Rusia anunciara la semana pasada que estaba comenzando “ataques sistemáticos” contra instalaciones militares en Kyiv, informaron los medios estatales rusos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia también había advertido a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas y las organizaciones internacionales, que abandonaran Kyiv “lo antes posible”.

Los ataques rusos se produjeron en un momento en que Ucrania ha intensificado sus ataques contra los activos petroleros rusos.

Zelensky declaró el lunes por la noche que, entre enero y mayo, las tropas ucranianas atacaron 15 refinerías de petróleo rusas, paralizando el 40 % de la principal capacidad de refinación de petróleo de Rusia. CNN no ha podido verificar la información de forma independiente.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.