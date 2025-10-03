Residentes votarán sobre la propuesta anexión de Buc-ee’s en una elección especial

PALMER LAKE, Colo. (KTLO) - El futuro de la propuesta anexión de Buc-ee's en Palmer Lake va ser decidida por los residentes en una elección especial.

En una junta directiva el jueves en la tarde, los miembros votaron 4 a 3 para que los residentes de Palmer Lake voten sobre la propuesta controversial. Desde el primer anuncio de la propuesta, varios grupos y residentes emitieron demandas por los posibles impactos a su pequeño pueblo.

Durante la junta, miembros revelaron que recibieron un comunicado de los abogados de Buc-ee's que apoyan la decisión de que los residentes voten sobre la propuesta.

En septiembre durante una elección especial, residentes votaron en aprobar una nueva ley que da los votantes la aprobación final de todas la anexiones en Palmer Lake.

La elección especial sobre Buc-ee's será durante el próximo año.