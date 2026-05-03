Esta familia ha dirigido el Camp Mystic durante tres generaciones. Por primera vez en décadas, no abrirá sus puertas

Por Andy Rose, CNN

Era difícil creer que quedara algo que pudiera sorprender al grupo unido de mujeres que habían asistido a Camp Mystic, uno de los programas de verano para niñas más queridos de Texas.

Después de soportar casi 10 meses con el dolor de las desastrosas inundaciones que mataron a 28 personas en el campamento —25 campistas, dos consejeras y el director del campamento, Dick Eastland—, días de audiencias dieron como resultado una decisión inesperada por parte de los líderes de Camp Mystic.

“Es simplemente inconcebible que este lugar de pura alegría y risas e inocencia haya sido el foco de esta horrible tragedia”, dijo Claudia Sullivan, quien llegó por primera vez a Camp Mystic en 1964 y se hizo amiga de Eastland y su esposa mucho antes de que ellos, y eventualmente su familia extendida, dirigieran el campamento.

Durante meses, los miembros sobrevivientes de la familia Eastland han hecho de la supervivencia del campamento su máxima prioridad, insistiendo en que podría continuar este verano en terreno más alto y con más medidas de seguridad.

En respuesta, se han enfrentado a un diluvio completamente diferente: investigaciones, demandas, críticas y la preocupación de que era demasiado pronto para seguir adelante.

El jueves, los líderes del campamento anunciaron el fin de su búsqueda de una nueva licencia por ahora, marcando la primera vez en un siglo que el campamento pasará un verano desocupado.

“Ningún proceso administrativo ni temporada de verano debería avanzar mientras las familias continúen de duelo, mientras las investigaciones continúen y mientras tantos texanos aún carguen el dolor de la tragedia del pasado julio”, dijo la familia Eastland en un comunicado anunciando su decisión de detener la temporada de verano de 2026.

El anuncio es una encrucijada para una institución texana y también para la familia cuyo nombre se ha vuelto inseparable del campamento durante tres generaciones.

“Nuestro vínculo especial con nuestras familias de Camp Mystic no cambia ni termina con el anuncio”, dijo el comunicado de la familia. Los Eastland no dijeron si tienen la intención de reiniciar Camp Mystic el próximo año, y representantes de la familia no respondieron a una solicitud de más información sobre sus planes.

El folleto oficial del campamento no incluía precios ni siquiera cómo inscribirse. No había necesidad. Camp Mystic estaba constantemente lleno con una lista de espera tan acumulada que muchos padres esperanzados solicitaban poco después de que nacieran sus hijas.

“Esto era, ya sabes, esposas diciéndoles a sus nuevos maridos que si tenemos una hija, irá a Mystic”, dijo Casey Garrett, un investigador contratado por la comisión de la Cámara de Representantes de Texas que investiga la respuesta a las inundaciones. “Era algo sabido. Era una cultura muy tradicional”.

Entre las exalumnas había hijas de varios gobernadores de Texas y del expresidente Lyndon B. Johnson, un ícono del Estado de la Estrella Solitaria por derecho propio. Laura Welch fue consejera en Camp Mystic décadas antes de hacerse más conocida como la primera dama Laura Bush.

Hasta la decisión del jueves de cancelar el campamento, más de 800 niñas aún estaban inscritas para ser parte de una experiencia Mystic reducida este verano, dijeron los Eastland.

Los planes para una celebración del centenario con cientos de excampistas en el condado de Kerr el mes pasado se desmoronaron a raíz de la tragedia, dijo Sullivan a CNN. En su lugar, unas 18 personas se reunieron en un reencuentro que aún tuvo alegría y recuerdos, pero no pudo evitar quedar eclipsado por la incertidumbre.

“Fue un poco más solemne”, dijo. “Cada una habló de su dolor personal y de su preocupación por lo que les sucederá no solo a los Eastland, sino al campamento”.

Se suponía que este iba a ser un año de celebración: el 100.º aniversario de la fundación de Camp Mystic. La conexión de la familia Eastland con el campamento —ubicado junto al río Guadalupe, en la región de Texas Hill County— se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial. La abuela de Dick Eastland, Agnes, se convirtió en directora en 1934, y ella y su esposo, William Gillespie Stacy, lo compraron cinco años después, según la historia oficial del campamento.

Ag y Pop, como se les conocía, ampliaron el tamaño y el calendario de Camp Mystic, buscando convertir a las jóvenes campistas, en su mayoría acomodadas, en una imagen espejo de la propia Ag: privilegiadas, pero ferozmente independientes.

“El toma y daca de la vida en el campamento tiende a contrarrestar la sobreindulgencia en casa”, decía un folleto temprano del campamento, según Texas Monthly.

A medida que Ag y la amiga de la familia Inez Harrison, quien ayudó a dirigir el campamento tras la muerte de Pop, envejecían en la década de 1970, el nieto menor de Ag, Dick Eastland, se mudó al campamento, asumiendo gradualmente las operaciones junto a su esposa Willetta, conocida como Tweety.

“Eran muy queridos”, dijo a CNN Mimi Swartz, editora de Texas Monthly que ha narrado los altibajos de Camp Mystic durante más de una década. “Muchas de estas [campistas] provenían de familias ricas, pero no siempre eran familias felices”.

Mystic ofrecía un refugio anual para niñas que aún buscaban independencia, y muchas que habían pasado tiempo en Mystic sintieron alivio al ver que el campamento permanecía en manos de la familia con una nueva generación de Eastland.

“Eran una combinación absolutamente perfecta”, dijo Sullivan. “No todo el mundo puede trabajar junto y vivir junto con la familia extendida, pero ellos sí pudieron”.

Dick y Tweety se convirtieron en un equipo formidable al dirigir Camp Mystic: él, el líder incuestionable que supervisaba todas las operaciones, y ella, la sensible madre sustituta de las campistas.

“Pasabas a formar parte de la familia cuando ibas allí”, dijo Swartz.

Para el momento de las inundaciones de 2025, el campamento era un asunto tan familiar que era casi imposible que las niñas pasaran un día sin encontrarse con algún Eastland. Cada mañana, el hijo de Dick, Richard, preparaba cientos de desayunos. La enfermería del campamento de Guadalupe —conocida como Heaven Can Wait— estaba a cargo de la nuera de Dick, Mary Liz, una excampista de Mystic y enfermera titulada que atendió personalmente a muchos niños enfermos y lesionados.

Las secuelas de la tragedia no son la primera vez que la familia Eastland se vio envuelta en una controversia legal que parecía poder amenazar el futuro de Camp Mystic.

En 2007, Dick Eastland fue demandado por su hermano Stacy, abogado, acusándolo de perjudicar a la corporación familiar que era dueña de la propiedad de Camp Mystic por millones de dólares en renta, como parte de un complejo arreglo legal que los nietos de Ag establecieron para asegurar que todos recibieran una parte de los ingresos continuos del negocio multimillonario que habían heredado.

Siguieron seis años de contrademandas, apelaciones y disputas legales, con sugerencias de que la única manera de resolver el asunto podría ser dividir la propiedad, informó Texas Monthly. Los miembros de la familia finalmente acordaron un arreglo, que quedó firme en 2013. Pagó US$ 7,2 millones a los hermanos y primos de Dick Eastland que tenían una participación en la propiedad de Camp Mystic, informó el San Antonio Express-News, después de que ambas partes acumularan honorarios legales que, en conjunto, superaron el valor total del negocio.

El acuerdo puso fin a las disputas, que fueron dolorosas tanto para la familia como para las campistas que las veían desarrollarse en los tribunales. Con su futuro asegurado, también consolidó a Dick Eastland y a sus hijos como los líderes indiscutidos de Camp Mystic en adelante.

“No hay duda de que se le consideraba el líder de esta familia y el líder de este campamento”, dijo Garrett, el investigador contratado por la comisión de la Cámara de Representantes de Texas. “Tweety nos dijo que él era ‘grande y mandaba’”.

En las secuelas inmediatas de las mortales inundaciones, que mataron a un total de 119 personas en el condado de Kerr, Dick Eastland y su hijo Edward —un director del campamento que fue arrastrado río abajo mientras intentaba salvar a los campistas de las inundaciones— recibieron elogios por sus esfuerzos para salvar personalmente a campistas y consejeros de las inundaciones.

“No es sorprendente para quienes lo conocían que diera su vida tratando de salvar las vidas de esas niñas”, dijo el senador de Texas John Cornyn en el pleno del Senado de Estados Unidos.

Pero las familias de muchas víctimas jóvenes, tanto vivas como fallecidas, posteriormente presentaron demandas contra el campamento y los Eastland, alegando que no se había hecho nada para prepararse para evacuaciones en caso de inundación y que las advertencias meteorológicas no se habían transmitido a las menores, a quienes no se les permitía tener dispositivos electrónicos en el campamento.

La familia de Cile Steward, la única víctima que nunca ha sido encontrada, pero se presume muerta, logró que un juez en Austin —a más de 160 km del campamento— prohibiera a los Eastland realizar cualquier cambio en el campamento de Guadalupe mientras aún pudiera haber pruebas por recopilar.

Una audiencia en esa demanda el mes pasado resultó devastadora para los Eastland, y Edward reconoció que se había quedado dormido durante una advertencia de inundación que le habían enviado por mensaje de texto a su teléfono mientras las aguas subían.

“Creo que debería haber sido una alerta más urgente”, dijo.

Mary Liz declaró posteriormente que no había reportado las muertes a los reguladores estatales como exige la ley y coincidió con un abogado de la familia Steward en que había “abandonado” a Cile.

La decisión de cerrar el campamento durante el verano no cambia las demandas pendientes ni la investigación penal abierta que están llevando a cabo los Texas Rangers. Tampoco recibió elogios de los padres de Cile Steward.

“Camp Mystic no retiró su solicitud por gracia”, dijeron los Steward en un comunicado. “La retiró porque el estado de Texas estaba preparado para denegarla”.

Sullivan, quien fue directora de programa en Camp Mystic en 1978 cuando las inundaciones causadas por los remanentes de la tormenta tropical Amelia los obligaron a trasladarse a terreno más alto, dijo que considera el duro interrogatorio a los Eastland como un intento de “crucifixión” de una familia que hizo lo mejor que pudo, pero también entiende por qué tantas personas están luchando con cómo responder a las muertes de las jóvenes ahora conocidas como los 27 del Cielo.

“Es trágico. Es horrible, y ha destrozado a esta comunidad”, dijo. “Sé que ha destrozado a familias y ha destrozado a amigos”.

El lugar central de los Eastland en la vida de familias texanas bien conectadas —junto con el poder financiero de su operación en la comunidad— tradicionalmente le ha dado a la familia mucho poder político, según Swartz.

“El campamento es parte de la vida económica del condado de Kerr”, dijo. “Todos esos campamentos son cruciales para la vida económica de esa zona”.

Un informe de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Kerrville en 2012 afirmó que había más de US$ 30 millones en beneficios económicos derivados de la red de campamentos de verano en la zona, informó el Hill Country Community Journal. Eso incluía dinero gastado por las familias en el aeropuerto municipal local, donde algunos campistas eran transportados a la remota belleza de Hill Country en aviones privados.

Su impacto económico dio a los Eastland vínculos importantes en toda la comunidad, haciendo que fuera incómodo y doloroso para los residentes locales cuando hay que elegir un bando. Durante la disputa legal entre miembros de la familia, tres jueces se recusaron, informó Swartz en ese momento. El acuerdo final llegó después de que la sede de un segundo juicio civil se trasladara fuera del condado de Kerr, según el San Antonio News-Express.

El anuncio de Camp Mystic de aplazar la temporada de 2026 llegó después de meses de garantías por parte de la familia Eastland de que podría operarse una versión reducida desde su campus de Cypress Creek, en terreno más alto, que nunca fue tocado por las aguas de la inundación. Justo dos días antes de su decisión, la familia que era sinónimo de Camp Mystic ofreció ceder las riendas para salvar su verano.

“Diré que creo que estamos dispuestos a dar un paso atrás si el campamento puede continuar. Eso está bien para nosotros”, dijo Mary Liz Eastland a la comisión de la Cámara estatal el martes. “Estamos dispuestos a dar un paso atrás y hacer una pausa. Como familia, creo que eso es apropiado y está bien”.

Pero una familia acostumbrada a los elogios y a las concesiones de quienes ostentan el poder en Texas se encontró, en cambio, con un escepticismo extremo por parte de muchos legisladores, junto con una exigencia del vicegobernador Dan Patrick de que los reguladores estatales les nieguen la licencia.

“Creo que ese fue su último intento desesperado”, dijo Swartz. “Son demasiadas niñas pequeñas las que murieron bajo su responsabilidad”.

Sullivan, quien vive en Kerrville y todavía ve a miembros de la familia Eastland por la ciudad, aún no ha hablado con ellos sobre su decisión de abandonar los planes de este verano. En cambio, se enteró a través de una serie de mensajes de texto de amigos y otras exalumnas del campamento.

A pesar de su apoyo a la familia Eastland y de sus fuertes lazos emocionales con Camp Mystic, Sullivan dijo que su reacción inicial ante la suspensión fue inesperada: alivio.

“Sentí como un suspiro, y mis hombros como que se relajaron cuando escuché la noticia porque todo el mundo ha tenido esta tensión emocional de mantener una pelota en el aire”, dijo.

Espera que las niñas pequeñas aún tengan la oportunidad de vivir una experiencia de verano formativa en otro campamento, si no es en Mystic.

Para las familias de las víctimas que dicen que los Eastland deben asumir más responsabilidad, hubo un tipo diferente de alivio. La sensación de que se avecinan más cambios en respuesta a sus tragedias personales.

“Una pérdida tan inmensa y un dolor crudo no pueden coexistir con el ‘como si nada’ de siempre”, dijeron Jill y Patrick Marsh, cuya hija Sarah, de 8 años, es una de las 27 del Cielo.

Pero la incertidumbre sobre el futuro de Camp Mystic también es incertidumbre para la familia que lo convirtió en la misión de su vida y en su principal fuente de ingresos. En su comunicado del jueves, la familia Eastland dijo que está preparada para escuchar las voces que piden cambios.

“El respeto por esas voces exige que demos un paso atrás ahora”, dijeron.

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Con información de Pamela Brown, Shoshana Dubnow y Ashley Killough, de CNN.