La pérdida de 5.000 soldados estadounidenses en Alemania es solo la punta del iceberg del desafío al que se enfrenta Europa

Análisis por Tim Lister, CNN

Prácticamente no pasa una semana sin que surja alguna nueva disputa entre la administración de Trump y Europa.

Pero en un año marcado por una importante disputa sobre aranceles, la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia y desacuerdos sobre la ayuda a Ucrania, la amenaza más acuciante a la que se enfrenta Europa es la actual división transatlántica en torno a la OTAN.

Trump ha declarado que Estados Unidos retirará 5.000 soldados, y probablemente muchos más, estacionados en Alemania, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, criticara la gestión estadounidense del conflicto con Irán, y afirmara que Teherán había humillado a Washington.

Trump también criticó a España e Italia por no ayudar en la campaña estadounidense contra Irán. Al ser consultado sobre si consideraría retirar las tropas estadounidenses de esos países, Trump respondió: “Probablemente… miren, ¿por qué no? Italia no nos ha sido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible”.

España le ha denegado a las Fuerzas Armadas estadounidenses el permiso para usar sus bases o su espacio aéreo para misiones o ataques relacionados con el conflicto. Las críticas de Trump a Italia se producen a pesar de que su primera ministra, Giorgia Meloni, es una aliada clave.

Trump se ha quejado en varias ocasiones de que Estados Unidos carga injustamente con la responsabilidad de la seguridad occidental, e incluso ha llegado a señalar a Alemania, potencia económica europea, como “incumplidora” en este tema. La retirada parcial de Estados Unidos es un nuevo episodio de esta saga, pero uno que pone de manifiesto problemas más profundos.

A medida que la disposición de Estados Unidos a respaldar la seguridad europea se debilita —y la amenaza rusa crece—, Alemania, el Reino Unido y Francia prometen inaugurar una nueva era de inversión. Pero tienen un gran reto por delante, y poco tiempo para lograrlo.

“Si queremos seguir siendo transatlánticos, debemos reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN”, declaró el sábado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, después de que Trump hablara de retirar las tropas.

Pistorius sugirió que la caída de precios era “previsible”.

Miles de soldados estadounidenses permanecen en Alemania, aunque ese número es solo una fracción de lo que fue en el pasado.

En diciembre de 2025, 36.436 militares estadounidenses en servicio activo estaban en Alemania, según datos del Departamento de Defensa de EE.UU. En el apogeo de la Guerra Fría, unos 250.000 soldados en servicio activo estaban acuartelados en lo que entonces era Alemania Occidental.

El paraguas se ha retirado a pesar de que Rusia sigue siendo una amenaza, y la medida de Estados Unidos “subraya la necesidad de que Europa invierta más en defensa”, dijo el sábado la portavoz de la OTAN, Allison Hart.

Washington quiere centrarse en los desafíos “en los que solo el poder estadounidense puede desempeñar un papel decisivo” en Asia y en su propio hemisferio, según Elbridge Colby, alto funcionario del Pentágono. Exige “un esfuerzo mucho mayor por parte de nuestros aliados para que asuman la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa”, añadió Colby.

Desde la perspectiva estadounidense, afirmó, “esta visión no tiene nada de antieuropea. Al contrario, refleja esperanza e incluso confianza en la capacidad de Europa para actuar de manera sustancial y enérgica”.

Algunos europeos lo ven de otra manera: como una pérdida de solidaridad y de propósito común, y como un ejemplo contundente del unilateralismo estadounidense.

“La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la continua desintegración de nuestra alianza”, declaró el sábado el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. “Debemos hacer todo lo posible para revertir esta desastrosa tendencia”.

Para revertir esta tendencia se requiere un mayor gasto en defensa por parte de la mayoría de los miembros de la OTAN, un resurgimiento de la producción de armas, inversión en nuevas tecnologías y una colaboración más estrecha.

Según los planes actuales, el gasto anual de Europa en defensa casi se duplicará para 2030, cuando alcanzará casi US$ 750.000 millones.

Pero utilizar ese dinero con sensatez también exige una mentalidad diferente. En materia de defensa, los Gobiernos protegen celosamente sus preferencias nacionales, por lo que históricamente ha habido una falta de colaboración en la producción y las adquisiciones.

Según los analistas, la menor producción implica que equipos como el tanque de batalla alemán Leopard cuestan mucho más que el de producción estadounidense. Estados Unidos produce un único tipo de tanque de batalla principal; Europa fabrica una decena.

El fracaso de un proyecto franco-alemán para construir una nueva generación de cazas a reacción es un ejemplo de intereses nacionales irreconciliables. En medio de constantes disputas por el liderazgo del proyecto, el CEO del fabricante francés de aviones Dassault, Eric Trappier, dijo sobre su vecino: “Si quieren hacerlo ellos mismos, que lo hagan ellos mismos”.

Existe otro desafío a medida que Europa se desvincula gradualmente del armamento estadounidense. La Unión Europea (UE) quiere que al menos la mitad del gasto en defensa de los Estados miembro se quede dentro de la UE para 2030.

La lógica es simple: no puedes desarrollar tus propias capacidades si compras productos ya fabricados en otros lugares. Históricamente, casi el 80 % de las compras se han realizado fuera de la zona, principalmente a Estados Unidos.

Gestionar esa transición sin crear nuevas vulnerabilidades será un desafío enorme, uno que ya está causando problemas a Europa en medio de un aumento en el consumo estadounidense de armas y municiones en la guerra contra Irán, tanto por parte de sus propias fuerzas como de sus aliados del Golfo.

La escasez de sistemas de defensa antimisiles es especialmente grave, un área en la que Europa ya presenta debilidades. Los analistas describen un ritmo de consumo alarmante de interceptores de defensa antimisiles como los Patriot y los THAAD en el conflicto del Golfo, y Estados Unidos tiene previsto enviar a sus aliados del Golfo más armamento de este tipo por valor de varios miles de millones de dólares.

Cabe destacar que, además de la reducción de tropas en Alemania, el Pentágono anunció que ya no enviaría, como estaba previsto, un batallón de artillería de largo alcance equipado con misiles Tomahawk e hipersónicos.

Los fabricantes europeos producen diversos interceptores de misiles, pero no a gran escala, y mucho menos capaces de contrarrestar misiles balísticos y de crucero avanzados. Según un estudio reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, no ofrecen “un sustituto único y completo para los sistemas estadounidenses”.

Una mayor coproducción mitigaría la crisis pero, como señala el informe del CSIS, “requiere un grado de confianza y priorización transatlántica que quizás ya no exista”.

Ahí reside el dilema de Europa. El camino rápido hacia el rearme pasa por Estados Unidos, pero requiere confianza mutua y coherencia.

El camino más lento exige que Europa gaste más, supere una estructura industrial fragmentada e intente determinar si las prioridades de Washington hoy en día son una fase pasajera o un nuevo orden.

Existen indicios de progreso. Por ejemplo, el Reino Unido está participando activamente en la construcción de una identidad de defensa europea a pesar del Brexit, y un número creciente de proyectos conjuntos entre empresas de defensa y Ucrania.

Empresas como Saab en Suecia, Rheinmetall en Alemania y BAE en el Reino Unido tienen carteras de pedidos récord.

Suecia y Finlandia, que se unieron recientemente a la OTAN, se han integrado rápidamente en la alianza.

Pero aunar soberanías para acelerar la capacidad de Europa de defenderse sigue siendo el objetivo primordial.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.