¿Cómo Cherie DeVaux hizo historia en el Kentucky Derby gracias a la fe y la perseverancia?

Por Kyle Feldscher, CNN

En los momentos previos al inicio del Kentucky Derby, dos mujeres extraordinarias —una bajándose del escenario más importante de las carreras de caballos y otra a punto de subir a él— caminaron juntas hacia el paddock de Churchill Downs.

Donna Brothers, una exjinete con 1.130 victorias en su carrera, trabajaba en su última carrera como comentarista en la cobertura del Derby para NBC. Mientras el espectáculo previo alcanzaba su punto máximo, caminó junto a Cherie DeVaux —hija y nieta de entrenadores de caballos— para hablar sobre el legado de su familia y su primera participación en el Kentucky Derby.

Cuando Brothers le preguntó a DeVaux qué significaría hacer historia como la primera entrenadora en ganar el Derby, DeVaux respondió que no podía imaginar algo así mientras caminaban juntas, pero luego devolvió el reconocimiento a Brothers.

“Mujeres como tú son las que hicieron que esto fuera fácil para mí y, por cierto, mi carrera comenzó hace 22 años en Churchill y siempre te he admirado y respetado. Es un honor que hagas conmigo tu última caminata hacia la pista”, le dijo DeVaux a Brothers.

En ese momento pareció simplemente un elogio y un reconocimiento al papel histórico de Brothers en este deporte, mientras DeVaux se preparaba para ver a su caballo, Golden Tempo, competir por las rosas. Pero terminó convirtiéndose en un simbólico relevo generacional para las mujeres en las carreras de caballos.

El caballo de DeVaux, que llegaba con probabilidades de 24-1, terminó siendo el ejemplar cubierto de rosas tras una increíble remontada. Junto al jinete José Ortiz, pasó del último lugar después de tres cuartos de milla a entrar triunfante al círculo de ganadores en Churchill Downs. La vertiginosa carga final será recordada como uno de los cierres más impresionantes en la historia del Derby, y fue exactamente como su entrenadora lo había planeado.

“Es un caballo que siempre remata desde atrás. Y lo que realmente confirmó el Louisiana Derby fue que estaba alcanzando el ritmo desde el poste del octavo de milla hasta la meta. Si tenía un poco más de distancia, lo lograría”, dijo DeVaux. “Son una de esas cosas en las que simplemente hay que tener fe en el proceso, fe en el caballo y fe en José. Mucha fe. Hay que tener fe”.

La fe fue lo que llevó a DeVaux hasta este momento histórico: convertirse en la entrenadora del caballo ganador de la carrera más famosa de Estados Unidos.

Aunque su familia llevaba mucho tiempo vinculada a las carreras, ella planeaba convertirse en médica. Estudiaba premédica en la universidad cuando necesitó un trabajo y terminó acercándose al negocio familiar.

“Mi mamá me dijo: ‘Bueno, hay una granja aquí al frente y todo lo que tienes que hacer es pasear a los caballos’. Así fue como empecé”, contó DeVaux a periodistas. “Después pensé: ‘Bueno, puedo montarlos’. Y en mi último año tenía una asesora que me insistía en tomar química orgánica, algo que ningún estudiante de premédica quiere hacer. La miré y le dije: ‘No, voy a trabajar en el hipódromo’. Y ella me preguntó: ‘¿Estás segura?’. Y yo dije: ‘Sí, voy a ver cómo funciona’”.

Trabajó bajo la tutela de Chuck Simons durante seis años en el Saratoga Race Course, en el estado de Nueva York, antes de pasar al equipo de Chad Brown en el mismo hipódromo.

Con el tiempo llegó a una encrucijada en su carrera, contó DeVaux. Y ahí apareció otro momento de fe.

“En el verano de 2017 estaba en una especie de encrucijada en mi vida y él me dijo que me debía a mí misma al menos intentarlo. Él tenía fe en mí, veía algo que yo no veía y creyó en mí”, dijo DeVaux a NBC después de la carrera, en referencia a su esposo David Ingordo, quien ayuda a propietarios a comprar caballos pura sangre capaces de ganar carreras como el Derby.

“Él me dijo: ‘Dale tres años. Vamos a darle tres años y veremos si funciona’. Y siempre podría dedicarme a otra cosa”, recordó DeVaux.

Y se puede decir que funcionó: desde que obtuvo su licencia en 2018, ha acumulado más de US$ 32 millones en ganancias.

DeVaux sabía que su caballo era un ejemplar que remataba desde atrás. Ortiz lo describió de otra manera.

“Siempre supimos que este caballo tenía mucha capacidad, pero es muy perezoso”, dijo el jinete a periodistas después de la carrera.

Tal vez una forma más amable de decirlo es que Golden Tempo arrancaba lento. En un Kentucky Derby con un grupo reducido —solo 18 caballos participaron después de que The Puma fuera retirado el sábado por la mañana y Great White fuera retirado por los oficiales tras descontrolarse camino a la puerta de salida y lanzar a su jinete— Golden Tempo estaba en el último lugar cuando se había recorrido aproximadamente tres cuartos de la carrera.

Último antes de la curva final. Y entonces despertó.

Comenzando varios cuerpos detrás del caballo más cercano, Ortiz y Golden Tempo empezaron a abrirse paso entre el grupo. A medida que el pelotón se dispersaba y el ritmo disminuía, Ortiz llevó a Golden Tempo hacia el exterior y, de repente, el caballo tuvo muchísimo espacio para avanzar.

Pero incluso mientras el público rugía y Golden Tempo corría sin obstáculos, todavía tenía a 11 caballos por delante. Entonces aceleró.

En cuestión de segundos, Golden Tempo superó al principal grupo perseguidor. Mientras Renegade —guiado por el hermano de Ortiz, Irad Ortiz Jr.— parecía encaminado a ganar la carrera, Golden Tempo apareció de pronto a su lado derecho.

Eso desató un sprint entre los dos caballos y los hermanos que los montaban rumbo a la meta. Al final, Golden Tempo ganó por la diferencia más oficial en las carreras de caballos: un cuello.

“Es simplemente una capacidad que tienes. Ahora he corrido aquí más regularmente y conozco mejor la pista. Sabía en qué punto tenía que hacer mi movimiento hoy. Creo que calculé bien el momento”, dijo Ortiz después de la carrera.

Cuando Golden Tempo cruzó la meta, DeVaux dijo que sintió que se desmayaba.

Las cámaras de NBC la captaron abrazando efusivamente a su familia, a su equipo y a cualquiera que estuviera cerca. En las entrevistas posteriores a la carrera se la veía claramente abrumada por el momento: la actuación de su caballo, la historia de la carrera y ahora su lugar dentro de ella.

“La verdad no lo sé”, dijo DeVaux a NBC cuando le preguntaron qué significaba ese momento para ella. “Solo estoy feliz de poder representar a todas las mujeres y demostrar que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos”.

Después de que la adrenalina del círculo de ganadores disminuyó y llegó la relativa calma de la conferencia de prensa, DeVaux bromeó diciendo que —por primera vez en este ciclo del Derby— sus planes iban a cambiar.

“No podía creerlo. Ninguno de nosotros realmente puede creerlo. Había una broma de que esto sería algo de una sola vez para mí, pero ahora creo que tendré que hacerlo otra vez”, dijo.

La dura vida en las carreras de caballos atrae a cierto tipo de personas. Hay jornadas que comienzan absurdamente temprano, enormes cantidades de tiempo rodeado de estiércol y un esfuerzo inmenso dedicado a cuidar y motivar animales gigantes que tienen sus propias ideas sobre cómo competirán cada día. Es una vida difícil y Cherie DeVaux aseguró que nunca pensó demasiado en su nuevo papel como pionera para las mujeres en el exigente mundo del entrenamiento de caballos pura sangre.

“Ser mujer o mi género nunca ha sido algo en lo que pensara durante este camino”, dijo. “Tengo que decirlo: el hipódromo es un lugar duro. Es duro si eres hombre y es duro si eres mujer”.

Pero siempre mantuvo esa fe silenciosa, la creencia de que las cosas terminarían funcionando. Y esa vida difícil detrás de los hipódromos —ya fuera en Saratoga, en su hogar en Keeneland o en Churchill Downs— le dio una fortaleza mental que se refleja en su trabajo.

La victoria de Golden Tempo es un triunfo para el equipo de DeVaux, su familia, los propietarios del caballo y Ortiz. Pero también es una victoria para las mujeres que buscan hacer historia.

“Lo que realmente se me ha hecho evidente es que no todas las personas tienen la misma fortaleza mental que yo”, dijo. “Y realmente es un honor poder ser esa persona a la que otras mujeres o niñas puedan admirar.

“Puedes soñar en grande, puedes cambiar de rumbo y puedes venir de cualquier lugar para convertirte en parte de la historia”.

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