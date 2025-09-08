Tres detenidos tras pelea afuera de un centro nocturno en Colorado Springs
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una escena escandalosa ocurrió cerca de las calles Astrozon y Hancock durante un altercado afuera de los centros nocturnos el sábado en la noche la policía de colorado springs dice que la pelea ocurrió en un estacionamiento.
Y que dos personas fue arrestada y una tercera por resistir el arresto durante el altercado una pistola también fue robada. Los policías mencionan que los sospechosos Karriem Johnson y Lugene Burnett fueron arrestados después de regresar a la escena y ellos los detuvieron por robo agravado y la tercera persona fue detenida por resistir el arresto al principio.