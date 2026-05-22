Evacúan a miles de personas en el sur California ante riesgo de explosión de un tanque con sustancia química tóxica

Por Taylor Romine, CNN

Aproximadamente 40.000 residentes del condado de Orange, California, están bajo órdenes de evacuación, ya que las autoridades temen que un tanque lleno de una sustancia química tóxica pueda tener una fuga o explotar.

Las autoridades han pasado los últimos dos días intentando evitar que el tanque lleno de la sustancia química metacrilato de metilo explote después de que comenzara a sobrecalentarse. Habían emitido órdenes de evacuación para el área de 9 millas cuadradas (aproximadamente 14 kilómetros cuadrados) alrededor de la instalación involucrada, afectando a más de 40.000 residentes.

La sustancia química, también conocida como MMA, se utiliza para fabricar plásticos y puede causar potencialmente problemas respiratorios si los humanos se exponen, según la Agencia de Protección Ambiental.

La temperatura del tanque está estabilizada por ahora, lo que “nos da tiempo para seguir resolviendo cómo arreglar esto”, dijo Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA, por sus siglas en inglés) y comandante unificado del incidente, en una actualización a última hora de la tarde de este viernes. Añadió que hay un equipo local y nacional trabajando para evitar que el tanque explote o presente una fuga.

Este viernes, la policía realizó una llamada inversa al 911 para decirle a la gente que evacuara y publicó en redes sociales sobre las evacuaciones, dijo el jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra. Aproximadamente el 15 % de las personas —o unos 6.000 residentes— del área bajo orden de evacuación se habían negado a irse, dijo. Trece escuelas y dos instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove también fueron evacuadas este viernes por la mañana.

El sitio industrial donde se encuentra el tanque está a unas 5 millas (8 kilómetros) de Disneyland y a unas 4 millas (6 kilómetros) de Knott’s Berry Theme Park. El MMA es más pesado que el aire, dijo Covey en la conferencia de prensa de este viernes, y el aire debería ser seguro fuera de la zona de evacuación, dijo después la autoridad sanitaria del condado de Orange, la Dra. Regina Chinsio-Kwong.

“Esto va a suceder a menos que algún tipo brillante detrás de mí aquí descubra cómo podemos mitigar este incidente”, dijo Covey mientras enfatizaba la necesidad de evacuar. “Esta cosa va a fallar”.

La exposición al MMA puede causar graves problemas respiratorios, incluida una “irritación significativa” de los pulmones y las fosas nasales, así como mareos y náuseas, dijo la oficial de salud del condado de Orange, la Dra. Regina Chinsio-Kwong. No hay muchos casos documentados de interacción humana, por lo que es impredecible cuáles podrían ser los efectos de una posible explosión en la población, dijo, alentando a las personas a mantenerse fuera de la zona de evacuación por esa razón.

“Estamos entrando en tiempos únicos y tenemos información limitada”, dijo Chinsio-Kwong.

Las autoridades respondieron inicialmente a una liberación de vapor del tanque que contenía MMA en la instalación de Garden Grove el jueves, dijo el viernes el jefe interino de bomberos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern. Uno de los tres tanques del sitio había aumentado de temperatura y activó una válvula de alivio y rociadores superiores para intentar enfriar el tanque, dijo. Los otros dos tanques han sido neutralizados con un agente químico o no están en riesgo.

Se emitieron órdenes de evacuación para el área el jueves, pero se levantaron esa noche después de que mejoraran las condiciones de vapor, dijo McGovern. Mientras los equipos intentaban retirar y contener el producto del tanque, se dieron cuenta de que el tanque tenía una válvula dañada, por lo que no se podía retirar la sustancia química, lo que llevó a las autoridades locales a restablecer las órdenes de evacuación, dijo.

“Estaba durmiendo en mi casa hasta esta mañana, cuando nos dijeron que teníamos que irnos”, dijo a KCAL, afiliada de CNN, la residente Diane Chavira, lo que la obligó a reunir a sus cuatro perros y salir del área.

McGovern enfatizó que, hasta el viernes, no salía vapor del tanque, y las autoridades continúan monitoreando la calidad del aire.

El equipo de respuesta del fabricante había intentado todo lo que pudo, pero no logró mitigar la crisis, dijo Covey el viernes. Las únicas dos opciones planteadas a las autoridades eran que el tanque se agrietara y filtrara los 7.000 galones de MMA al estacionamiento circundante, o que el contenedor explotara, dijo. CNN se ha puesto en contacto con GKN Aerospace Transparency, el propietario de la instalación, para obtener información sobre sus esfuerzos para gestionar la emergencia.

“Esto es altamente volátil, es altamente tóxico y es altamente inflamable”, dijo Covey.

Las autoridades advirtieron que había muchos factores que podrían contribuir a la falla del tanque, razón por la cual ampliaron las órdenes de evacuación a un área tan grande. “La gente necesita salir de sus casas y ponerse en un lugar seguro porque cuando esto ocurra, dependiendo de la dirección del viento, no podemos controlar el clima”, dijo Covey.

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