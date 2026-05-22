Estas son las personas a las que una asistente de larga data de Epstein acusó de abuso sexual

Por Annie Grayer, Jake Tapper y Nicky Robertson, CNN

Según fuentes familiarizadas con el asunto, los legisladores que investigan al fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, están centrando su atención en tres hombres a quienes una antigua asistente del exfinancista acusó de abuso sexual en un testimonio a puerta cerrada esta semana.

En una entrevista con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves, la exasistente de Epstein Sarah Kellen acusó a los tres hombres de irregularidades y los identificó por su nombre, según declaró el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer.

Según fuentes consultadas por CNN, Kellen mencionó a Frederic Fekkai, un famoso estilista francés; Philip Levine, exalcalde de Miami Beach y empresario de la industria de cruceros; y Patrick Demarchelier, un fotógrafo de moda francés.

Kellen acusó a Fekkai y Levine de agresión sexual y declaró que Demarchelier se exhibió ante ella, según una fuente cercana al caso.

Otra fuente indicó que Kellen afirmó que Fekkai la agredió a principios de la década de 2000, antes de conocer a Epstein, cuando ambos se encontraban solos en una habitación de hotel durante un viaje a Hawai para reunirse con agentes de modelos.

Un representante de Fekkai en los medios de comunicación negó que el estilista hubiera hecho algo malo.

“El señor Fekkai se mostró asombrado al leer el testimonio de la señora Kellen. El señor Fekkai jamás abusó de nadie. Jamás participó en ninguna actividad ilegal. Desconocía por completo la repugnante depravación y el tráfico de personas de Epstein. No hizo nada malo”, declaró el representante, Mark Herr, en un comunicado.

Herr también negó específicamente la acusación de agresión: “Eso es categóricamente falso. El señor Fekkai nunca agredió a nadie”.

Kellen declaró ante los investigadores de la Comisión que Levine la agredió en Saint-Tropez, en una casa alquilada por Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell a principios de la década de 2000, según informó a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

CNN intentó contactar a Levine y a los representantes de Demarchelier, quien falleció en 2022, mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes directos en redes sociales.

A principios de este año, Levine declaró a WLRN que solo se había reunido con Epstein “unas pocas veces” y que lo lamentaba.

“Como ya he dicho anteriormente, mi única relación con Jeffrey Epstein surgió exclusivamente de mi antigua amistad con Ghislaine Maxwell. Estuve con Epstein solo unas pocas veces. Nunca hice negocios con él, nunca visité su isla ni volé en su avión. Lamento haberlo conocido”, declaró en aquel momento.

Kellen testificó que Demarchelier la presentó a Epstein, a quien describió como un cazatalentos de posibles modelos de Victoria’s Secret, según informó a CNN otra fuente familiarizada con el asunto.

Ninguno de los hombres ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein, y Comer declaró que la Comisión no tenía conocimiento previo de las acusaciones de abuso sexual contra ellos.

Un análisis de CNN de los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia reveló que Levine y Fekkai tenían vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto desde hacía años.

Sin embargo, según el análisis de CNN, los archivos no parecen revelar ninguna interacción directa entre Demarchelier y Epstein.

No hay indicios en los archivos de Epstein disponibles públicamente y revisados ​​por CNN de que alguno de los tres hombres haya sido entrevistado por investigadores federales.

Kellen es una figura controvertida en el círculo de Epstein, cuyo trabajo con el desacreditado financiero le proporcionó acceso a información relevante sobre sus actividades.

En 2007, las autoridades la identificaron como una de las posibles cómplices de Epstein.

Sin embargo, ella se ha descrito a sí misma como víctima de los abusos de Epstein, y algunos observadores reconocen que su experiencia es compleja, incluso si las autoridades la investigaron por posible colaboración con Epstein.

Comer afirmó que no fue entrevistada por las autoridades hasta 2019. Su abogado declinó hacer comentarios.

“Me manipuló, abusó sexual y psicológicamente de mí, me controló, me dominó y me hizo sufrir hasta que ya no podía distinguir qué pensamientos eran míos y cuáles eran suyos”, declaró Kellen ante los legisladores refiriéndose a Epstein, según una copia de su declaración inicial. “Era como vivir con unas gafas de realidad virtual puestas permanentemente. Todos los días me recordaban lo poderoso e influyente que era, y que rebelarme contra él o desobedecerle significaría perderlo todo: mi trabajo, mi casa, a todas las personas que conocía en el mundo, incluso mi vida”.

El jueves, Comer se negó a revelar los nombres de las personas involucradas y prometió que su Comisión publicaría la transcripción de la entrevista de Kellen lo antes posible.

Según Comer, las acusaciones que Kellen formuló contra esos hombres proporcionarían a los investigadores del Congreso una nueva pista que seguir.

“De todas las personas que hemos entrevistado hasta ahora, esta ha sido, con diferencia, la entrevista más sustancial y productiva que hemos tenido”, declaró a los periodistas el jueves.

Los archivos revelan que, durante muchos años, Epstein gastó miles de dólares en el famoso salón de Frederic Fekkai para él y para otras personas, según las facturas y los extractos de tarjetas de crédito publicados por el Departamento de Justicia.

Sin embargo, según los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, la relación de Epstein con Fekkai parecía ir más allá de la de un peluquero profesional y un cliente.

Según muestran los correos electrónicos extraídos de los archivos, Fekkai habría solicitado utilizar uno de los apartamentos de Epstein en al menos cuatro ocasiones.

En 2010, Fekkai también solicitó usar la habitación de Epstein para una cita con su masajista, según muestra un correo electrónico.

Epstein accedió, pero le indicó a una persona —cuyo nombre aparece censurado en los archivos— que le avisara a Fekkai que estaría en casa.

Ese mismo año, Epstein se jactó ante una persona cuyo nombre también aparece censurado de que conocía a Fekkai desde hacía 10 años y que lo había ayudado a fundar su empresa.

En 2013, Epstein le pidió ayuda a Fekkai para encontrar un asistente multilingüe, y Fekkai respondió que consultaría su lista de contactos, según consta en un correo electrónico.

Ese mismo año, Fekkai le escribió a Epstein sobre una mujer que iba a visitar uno de sus salones, y un representante de Epstein le escribió para invitar a Fekkai a comer pastel por el cumpleaños de Epstein.

Y Maxwell le dijo al fiscal general interino Todd Blanche en una entrevista el año pasado que Epstein y Fekkai eran “amigos, muy amigos”.

Epstein y Levine mantuvieron contacto hasta principios de la década de 2000 y tenían previsto hablar por teléfono y reunirse en persona en varias ocasiones a lo largo de los años, según los archivos del Departamento de Justicia.

No queda claro en los archivos si dichas reuniones llegaron a tener lugar.

En 2003, por ejemplo, los archivos muestran que Levine intentó concertar una reunión de negocios para Epstein con el exdirector general de la empresa que supervisaba Sephora.

En 2010, un año después de que Epstein saliera de la cárcel en Florida tras ser condenado por cargos estatales relacionados con delitos sexuales, Levine le escribió a Epstein: “Me alegra que todo haya tenido un final positivo para ti durante estos tiempos difíciles… Eres un gran tipo”.

Levine se postuló con éxito para alcalde de Miami Beach en 2013 y fracasó en su intento por ser gobernador del estado en 2018. La bandeja de entrada de Epstein está repleta de correos electrónicos de campaña de Levine.

En 2013, Epstein respondió a un correo electrónico genérico de la campaña preguntando cómo podía donar, y alguien respondió desde la cuenta “Levine para Alcalde” indicándole al financiero que utilizara su sitio web.

Según muestran los correos electrónicos, Levine también parecía haber mantenido una relación con Maxwell, la cómplice criminal de Epstein.

En un correo electrónico, Levine le pidió a Maxwell que “buscara candidatos” en una fiesta a la que ella asistiría en 2001. En 2003, Levine le dijo que tenía a “una chica joven y atractiva pasando el fin de semana… llámame”, según muestra otro correo electrónico.

Maxwell le contó a Blanche, entonces vicesecretario de Justicia, el año pasado que Levine fue quien la presentó al expresidente Bill Clinton. Se refirió a ella y a Levine como “muy buenos amigos”.

Al parecer, Maxwell y Levine mantenían una relación en la que frecuentemente hacían bromas con connotaciones sexuales, según revelan los correos electrónicos. En uno de ellos, Maxwell se refería a Levine como su novio. En mensajes de 2001, Maxwell afirma que dejó a Epstein sin contemplaciones por Levine.

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