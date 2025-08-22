Hombre arrestado, acusado de intento de agresión sexual en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Uniformados de Colorado Springs dicen que tienen a un hombre bajo custodia tras intentar de agredir a una mujer durante el día en una empresa a lado norte de la ciudad.

Según datos del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD), alrededor de las 9:42 de la noche del 20 de agosto, uniformados respondieron a reportes de agresión sexual en la zona del bulevar Kelly Johnson, cerca del centro comercial Chapel Hills Mall.

Cuando uniformados llegaron a la escena ubicaron al sospechoso rápidamente, identificado como Chukwudi Anakoro de 40 años.

Durante la investigación, uniformados mencionan que Anakoro hico gestos y se expreso en un manera que demostraba 'indicativa de su intención' de agresión sexual hacia la mujer.

Anakoro esta bajo custodia y enfrenta cargo de agresión sexual.