SpaceX presenta la documentación para una esperada oferta pública que podría convertir a Elon Musk en billonario

Por David Goldman y Chris Isidore, CNN

SpaceX reveló este miércoles sus esperados planes para salir a bolsa y dio a conocer detalles sobre las finanzas y el liderazgo de una de las empresas privadas más grandes, conocidas y, al mismo tiempo, herméticas de la historia.

La compañía de cohetes y satélites de Elon Musk divulgó información que no había sido revelada previamente, incluidos los integrantes de su junta directiva, ventas, ganancias, gastos y la forma en que opera. Cotizará bajo el símbolo SPCX.

Uno de los datos que no reveló fue cuánto espera recaudar ni cuánto podría valer la empresa en lo que muchos prevén será la mayor oferta pública inicial de la historia, posiblemente por un margen de tres veces respecto de cualquier otra.

Esos detalles se conocerán más adelante, poco antes de que la compañía salga a bolsa. Mientras tanto, SpaceX presentó un informe de 277 páginas sobre uno de los negocios más ambiciosos del mundo, aunque quizá también excesivamente optimista.

En su prospecto, SpaceX describió una misión ambiciosa: “construir los sistemas y tecnologías necesarios para hacer que la vida sea multiplanetaria, comprender la verdadera naturaleza del universo y extender la luz de la conciencia hacia las estrellas”.

Para lograrlo, SpaceX señaló que continuará fabricando y lanzando rápidamente su flota de satélites para impulsar su tecnología de comunicaciones Starlink. También buscará “aprovechar el Sol para alimentar una inteligencia artificial orientada a la búsqueda de la verdad que impulse el descubrimiento científico y, en última instancia, construir una base en la Luna y ciudades en otros planetas”.

Para hacerlo, SpaceX necesitará gastar dinero. Mucho dinero. Esa es parte de la razón por la que busca financiamiento de inversionistas.

Aunque SpaceX es una empresa de rápido crecimiento, sus ambiciones superan sus ventas actuales. La compañía registró ingresos por US$ 18.700 millones el año pasado, un aumento del 33 % respecto del año anterior. Sin embargo, la empresa no obtiene ganancias. Tras registrar una utilidad de US$ 791 millones en 2024, volvió a pérdidas por US$ 4.900 millones en 2025. En 2023 perdió US$ 4.600 millones.

Es casi seguro que esas pérdidas continúen en 2026: SpaceX indicó que ya perdió US$ 4.300 millones en los primeros tres meses de este año sobre ingresos por US$ 4.700 millones.

El negocio de los cohetes es costoso, pero también lo es construir enormes cantidades de infraestructura de inteligencia artificial. SpaceX gastó US$ 20.700 millones el año pasado, la mayor parte de ellos —US$ 12.700 millones— en inteligencia artificial. La empresa destinó US$ 4.200 millones a Starlink y US$ 3.800 millones a otros proyectos espaciales, incluidos cohetes.

Ese gasto de capital casi duplicó los US$ 11.200 millones que SpaceX desembolsó en 2024 y superó ampliamente los US$ 4.400 millones invertidos en 2023.

En los primeros tres meses de este año, SpaceX ya había gastado US$ 10.100 millones, de los cuales US$ 7.700 millones fueron destinados a inteligencia artificial.

Pero SpaceX no espera perder dinero siempre. La empresa describió una enorme oportunidad potencial de ingresos que, según afirma, podría alcanzar los US$ 28,5 billones, lo que calificó como “el mercado total direccionable más grande y viable en la historia de la humanidad”.

Dentro de ese mercado se incluyen US$ 370.000 millones en “soluciones habilitadas por el espacio”; US$ 1,6 billones en conectividad —incluidos US$ 870.000 millones en banda ancha y US$ 740.000 millones en telefonía móvil mediante sus satélites Starlink de órbita terrestre baja— y US$ 26,5 billones en inteligencia artificial.

Esa oportunidad vinculada con la inteligencia artificial incluye US$ 2,4 billones para su plan de lanzar centros de datos al espacio y US$ 760.000 millones en posibles suscripciones de consumidores. SpaceX también considera que tiene un potencial de US$ 600.000 millones en publicidad digital y US$ 22,7 billones en lo que denomina “aplicaciones empresariales”.

Esas cifras extraordinarias son típicas del estilo de Musk. Sin embargo, su empresa también lanza cohetes al espacio y aterriza propulsores en posición vertical después de que regresan a la Tierra sobre plataformas flotantes para ser reutilizados, por lo que los inversionistas de las compañías de Musk tienen algunos antecedentes concretos de sus logros como fundamento para el optimismo.

La confianza en las capacidades de inteligencia artificial de SpaceX llevó a Musk a fusionar SpaceX con xAI, su empresa de inteligencia artificial y redes sociales, en febrero. Ese acuerdo valoró a la compañía combinada en US$ 1,25 billones en ese momento.

Musk no estará solo al frente de la empresa.

Por primera vez, la compañía reveló quiénes integran la junta directiva. Musk es el presidente de SpaceX, mientras que la presidenta y directora de Operaciones, Gwynne Shotwell, también forma parte del directorio. Otros miembros incluyen al director financiero Bret Johnsen; los inversionistas de capital de riesgo Randy Glein, Steve Jurvetson, Luke Nosek e Ira Ehrenpreis, quien también integra la junta directiva de Tesla; el director ejecutivo de capital privado Antonio Gracias y el ejecutivo de Google Donald Harrison.

La histórica oferta pública inicial podría aportar enormes cantidades de dinero a la que actualmente es la principal empresa espacial del sector privado. Y podría convertir a Musk en el primer billonario del mundo.

Musk posee una participación considerable de la compañía. Entre su participación del 12,3 % en acciones comunes y el 93,6 % en acciones Clase B, que equivalen a 10 votos cada una, controla el 85,1 % del poder de voto de la empresa, lo que prácticamente garantiza que mantendrá el control de al menos una pluralidad de los votos después de la oferta pública inicial.

Gracias, a través de su firma Valor Entities, es el segundo mayor accionista de la empresa, con el 7,3 % de las acciones comunes de SpaceX.

Musk no ha recibido un salario elevado por su trabajo: según reveló la empresa este miércoles, ha percibido el mismo salario anual de US$ 54.080 desde 2019.

Sin embargo, SpaceX también indicó que será compensado en 15 tramos de 66.666.665 acciones cada uno si la compañía alcanza diversos objetivos de valoración bursátil en incrementos de US$ 500.000 millones hasta llegar a US$ 7,5 billones y establece una colonia humana permanente en Marte con al menos un millón de habitantes.

Musk solo recibirá esas acciones si la empresa cumple ambos objetivos y si continúa trabajando en la compañía.

Después de la fusión con xAI, SpaceX heredó parte del plan de compensación de Musk proveniente de su empresa de inteligencia artificial y redes sociales. SpaceX canceló ese esquema de compensación y señaló que, en su lugar, le otorgará otros 302 millones de acciones si la empresa alcanza varios objetivos masivos de valoración y lanza centros de datos capaces de proporcionar 100 teravatios de capacidad de cómputo cada año.

Musk fundó SpaceX en 2002, inicialmente enfocada por completo en construir cohetes y enviar cargas útiles al espacio exterior. La empresa se convirtió en una compañía de telecomunicaciones en 2021, con sus primeros clientes de Starlink, su servicio de internet satelital.

Este artículo ha sido actualizado con información adicional.

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