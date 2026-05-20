Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por la primera final del Clausura 2026 de la Liga MX: previa, formaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN Español

El Clausura 2026 de la Liga MX empezará a llegar a su fin este jueves, cuando se dispute la primera de las dos finales para determinar al primer campeón del año. Serán los Pumas de la UNAM o el Cruz Azul, dos de los mejores equipos que tuvo la temporada regular, con números bastante similares.

La final de ida será con localía para la Máquina, que terminó en el tercer lugar de la tabla, mientras que la revancha llegará muy pronto: el domingo, en campo de Pumas, el mejor de la fase regular.

Cruz Azul llega en un gran momento, después de la llegada de Joel Huiqui al banco de suplentes. Con el nuevo director técnico, la Máquina suma cuatro triunfos y un empate en cinco encuentros, y viene de superar al Atlas (3-2 y 1-0) y a las Chivas (2-2 y 2-1) en las rondas de cuartos de final y semifinales.

El ganador de nueve títulos de la Liga MX tiene un estilo de juego marcado, con muchos mediocampistas de buen pie, idóneos para el juego asociado, la generación de juego y la definición. Ebere es la gran punta de lanza de Huiqui, aunque el nombre más importante es el de José Paradela, el argentino que puede asistir o convertir con la misma facilidad. La pegada de Palavecino, experto en tiros de media distancia, también es un peligro constante.

Del otro lado estará el mejor del primer semestre. Pumas lideró la tabla tras las 17 jornadas, pero desde entonces han ganado solo un partido en la liguilla. En cuartos protagonizó dos cinematográficos empates por 3-3 ante el América, donde se vio beneficiado por la ventaja deportiva de la temporada regular. En semifinales estuvo contra las cuerdas ante Pachuca, que lo venció 1-0 en la ida y tuvo un penal en los últimos minutos de la revancha para quedarse con la serie, pero lo falló. Como los de la UNAM ganaron la revancha 1-0, también avanzaron por ventaja deportiva.

Pumas tiene el ataque más potente del torneo, con 41 goles en 21 partidos. Si bien Juninho es la carta ofensiva por diseño, el jugador más peligroso de los últimos partidos es el mexicano Jordan Carrillo, quien marcó en los dos encuentros ante las Águilas y también anotó el gol salvador en semis. Carrillo suele jugar en la zona intermedia entre mediocampo y delanteros, aunque también puede jugar como volante por izquierda. Precisamente, una de las cualidades del equipo es su estilo camaleónico: no tiene un esquema definido y ajusta las piezas en el tablero según el rival. Además, tiene bajo los tres palos a una garantía: Keylor Navas.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Omar Campos; Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela; Christian Ebere.

Pumas: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo; Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna; Juninho y Robert Morales.

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