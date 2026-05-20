Blanche no descarta que acusados del 6 de enero se beneficien del fondo contra la instrumentalización

Por Casey Gannon, Devan Cole y Paula Reld, CNN

El secretario de Justicia interino Todd Blanche dejó claro este miércoles que la conducta de los acusados por la insurrección del 6 de enero de 2021 que atacaron a los agentes policiales y otras autoridades será tomada en cuenta cuando la comisión, que está a punto de crearse, revise las solicitudes al fondo contra la instrumentalización.

“Uno de los factores que los comisionados tienen que considerar es lo que hizo el reclamante, la conducta del reclamante”, dijo Blanche a Paula Reid de CNN en una entrevista el miércoles. “El reclamante tendría que decir: ‘agredí a un policía y quiero dinero’.”

“Que los comisionados le den dinero a esa persona —a ese reclamante— depende de ellos. Pero ese es uno de los factores que tienen que considerar”, continuó, añadiendo que Trump “no está a favor de agredir a las fuerzas del orden”.

Blanche dijo a CNN que no podía descartar por completo esa posibilidad con alguien que fue violento contra los agentes, diciendo que todo depende de los comisionados.

“Así que, si los comisionados le dan dinero a esa persona, a ese reclamante, depende de ellos”, dijo.

Las declaraciones se producen mientras demócratas y otros han expresado inquietudes de que quienes participaron en el ataque del 6 de enero puedan tener un amplio acceso al enorme fondo de dinero de los contribuyentes si simplemente demuestran que fueron procesados por el Departamento de Justicia en el pasado.

Algunas de esas personas —incluidas las que actuaron violentamente ese día— ya han estado buscando millones de dólares del Gobierno, y CNN informó más temprano el miércoles que muchas de ellas quieren presentar reclamos al fondo mientras sea posible.

Justo después de regresar a la Casa Blanca el año pasado, Trump indultó a más de 1.000 personas que habían sido procesadas por su papel en el ataque del 6 de enero, incluidas muchas que habían cometido actos de violencia contra agentes policiales. Pero el nuevo fondo de Trump cumple un objetivo clave que muchos acusados del 6 de enero han reclamado con insistencia: la restitución.

Los comentarios de Blanche constituyen la explicación más clara hasta ahora por parte del Departamento de Justicia sobre cómo funcionaría el proceso de solicitud del fondo.

El fondo será administrado por una comisión cuyos miembros son elegidos por el secretario de Justicia de Trump y que pueden ser destituidos por el presidente en cualquier momento. Uno de los cinco miembros será elegido “en consulta” con el Congreso, aunque no está claro cómo será esa consulta o qué tan estrictamente se adherirá a ella el secretario de Justicia. Los miembros no recibirán pago por su servicio.

Blanche dijo en su entrevista con CNN que no creía que “tengas que ser rico” para servir en el cargo no remunerado y expresó optimismo de que encontrará personas adecuadas para integrar la comisión.

“Creo que hay muchas profesiones —personas realmente inteligentes en profesiones— que pueden encargarse de un trabajo como este”, dijo.

“Estaría dispuesto, hasta cierto punto”, dijo Blanche cuando se le preguntó si consideraría a un demócrata.

“Van a ser personas inteligentes. Van a ser personas que entienden las sensibilidades políticas que usted está planteando”.

“Hemos tenido a un montón de solicitantes desde que anunciamos esto, pero eso es algo que, cuando estemos listos para anunciar quiénes son los comisionados, lo haremos saber”, añadió.

El secretario también intentó disipar cualquier inquietud de que los reclamantes puedan recibir pagos exorbitantemente altos del fondo, diciendo que “este no es un proceso para hacerse rico’.”

“Se establecen procesos de reclamos todo el tiempo cuando hay grandes cantidades de posibles víctimas que puedan ser compensadas”, dijo. “No significa que todas esas víctimas se hagan ricas porque se establezca un proceso de reclamos. Solo significa que hay dinero reservado”.

Blanche dijo a CNN que el fondo de US$ 1.800 millones asignado al programa evitará que el Gobierno tenga que litigar lo que, según él, habría sido un aluvión de demandas presentadas en su contra.

Cuando se le preguntó por los temores de que el fondo llegue mientras los precios de la gasolina siguen subiendo, Blanche desestimó cualquier problema.

“El trabajo que estamos haciendo en el ámbito del fraude ya ha ahorrado cientos y cientos de millones de dólares a los contribuyentes”, dijo Blanche. “Así que esto no es un ‘¿por qué están gastando dinero en esto cuando la gasolina está cara?’. Esta es una forma muy habitual de resolver reclamos”.

Blanche calificó de “falsa” la indignación por el fondo porque todavía nadie ha solicitado ni recibido dinero.

“No hay nada de qué indignarse”, dijo.

“Ni siquiera se ha nombrado a los comisionados. No han establecido parámetros para que todos sepan quién puede, quién tiene derecho a recibir una compensación”, añadió. “Así que la indignación es [por] que estamos haciendo algo que es completamente legal, permitido por nuestras leyes, y que se ha hecho antes”.

El Departamento de Justicia también enfrentó críticas el martes —el día después de que se anunciara el acuerdo y la creación del fondo— cuando publicó discretamente un anexo que prohibía al IRS investigar a Trump o a su familia por asuntos fiscales pasados.

Cuando se le preguntó quién ideó los términos del acuerdo, Blanche negó haber tenido un papel.

“El presidente tiene abogados externos, y sus abogados, el Departamento de Justicia, no yo”, dijo a CNN. “Y hubo negociaciones, y esto fue lo que formó parte de esas negociaciones, incluida una discusión en torno a cualquier auditoría pendiente”.

El análisis de 2020 de The New York Times sobre las declaraciones de impuestos de Trump encontró que un fallo adverso en una auditoría del IRS podría haberle costado hasta US$ 100 millones. El miércoles, Blanche negó que eso fuera cierto.

“Esa es la definición de noticias falsas completamente inventadas y que luego se convierten en noticias reales porque lo repiten”, dijo Blanche.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

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