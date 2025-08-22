Skip to Content
Noticias Locales

Advertencia de billetes falsos circulando en Pueblo

PPD
By
Published 2:05 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Pueblo (PPD) esta advirtiendo a la comunidad de billetes falsos circulando.

Lo que esta circulado en rojo demuestra que los billetes son falsos. Las frases "motion picture use only," "copy," o "replica" significa que estos billetes son falsos, normalmente son utilizados en la industria de entretenimiento como en películas.

Si usted cree que recibió billetes falsos durante una transacción puede reportarlo a la linea de no emergencias al 719-553-2502, según PPD.

Ivette Saucedo

