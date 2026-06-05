Exclusivo: asesor del líder supremo de Irán afirma que las negociaciones con EE.UU. están estancadas por US$ 24.000 millones

Por Frederik Pleitgen y Claudia Otto, CNN

Un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán depende de que el Gobierno de Trump acepte liberar US$ 24.000 millones en activos iraníes congelados, dijo este viernes a CNN un alto funcionario de Irán, y advirtió que Estados Unidos “entraría en una etapa oscura” si reanudara los combates.

“Las negociaciones están estancadas y (el presidente de EE.UU., Donald) Trump debe romper este bloqueo”, dijo Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatola Mojtaba Jamenei, a CNN en una entrevista exclusiva en Teherán. “La pelota está del lado de Trump”.

Según se ha informado, Irán ha exigido la liberación de US$ 12.000 millones en fondos congelados tan pronto como se firme un acuerdo provisional con EE.UU., y otros US$ 12.000 millones en una etapa posterior.

A los funcionarios estadounidenses les preocupa que cualquier descongelamiento de fondos en esta fase pueda eliminar una importante herramienta de presión sobre el régimen.

Trump ha exigido que cualquier acuerdo parezca mucho más sólido que el pacto nuclear alcanzado en 2015, y evitar cualquier cosa que pueda interpretarse como la entrega de “palés de efectivo”, una frase que ha utilizado para criticar la decisión del entonces presidente Barack Obama de otorgar a Teherán una compensación financiera.

En una entrevista poco común con CNN, Rezaei arrojó luz sobre el pensamiento imperante en los círculos de toma de decisiones estratégicas de Irán respecto a la visión del país para la posguerra, el destino del estrecho de Ormuz y cómo podría actuar Irán si fuera atacado nuevamente. Sus declaraciones tienen peso porque mantiene estrechos vínculos con el aparato de seguridad de Irán y es considerado cercano al actual líder supremo, quien no ha sido visto en público desde que sufrió heridas en un ataque israelí que acabó con la vida de su padre el primer día de la guerra.

Esto es lo que dijo Rezaei:

Liberación de activos iraníes congelados: presentó la exigencia como una medida para generar confianza, afirmando que la posible liberación de los fondos por parte del Gobierno de Trump supondría “un nuevo horizonte para el futuro” de Irán y Estados Unidos: “Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos US$ 24.000 millones son una prueba de la confianza que Irán desea tener en Trump; es una prueba que Estados Unidos debe superar y así se abrirá el camino”.

presentó la exigencia como una medida para generar confianza, afirmando que la posible liberación de los fondos por parte del Gobierno de Trump supondría “un nuevo horizonte para el futuro” de Irán y Estados Unidos: “Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos US$ 24.000 millones son una prueba de la confianza que Irán desea tener en Trump; es una prueba que Estados Unidos debe superar y así se abrirá el camino”. Advertencia contra el regreso a la guerra: Rezaei advirtió que Irán “extenderá la guerra” más allá del golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda el conflicto, lo que podría ampliar las operaciones militares desde el estrecho de Ormuz hasta el océano Índico, el estrecho de Bab el-Mandeb, el mar Rojo y el mar Mediterráneo. “Daremos otra dimensión a la guerra atacando esas otras bases estadounidenses que hemos estado atacando hasta ahora”.

Rezaei advirtió que Irán “extenderá la guerra” más allá del golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda el conflicto, lo que podría ampliar las operaciones militares desde el estrecho de Ormuz hasta el océano Índico, el estrecho de Bab el-Mandeb, el mar Rojo y el mar Mediterráneo. “Daremos otra dimensión a la guerra atacando esas otras bases estadounidenses que hemos estado atacando hasta ahora”. Sobre una posible reunión entre Trump y Jamenei: no respondió a una pregunta acerca de la salud de Jamenei ni de su papel en la toma de decisiones del país, pero descartó la posibilidad de que se reúna con Trump. “Eso no sucederá; en este momento estamos en la primera etapa de las negociaciones y el Sr. Trump las ha paralizado. Eso no sucederá”. Esta semana, Trump dijo que él y Jamenei “parecen llevarse bien” y que sería un “honor” reunirse con él.

Como miembro de la vieja guardia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRCG, por sus siglas en inglés), Rezaei combatió en la guerra Irán-Iraq y posteriormente lideró dicha fuerza entre 1981 y 1997, y contribuyó a convertirla en una de las instituciones más poderosas de la República Islámica. Pragmático de línea dura y profundamente arraigado en el aparato de seguridad iraní, más tarde se incorporó al Consejo de Discernimiento —órgano que asesora al líder supremo— y ocupó el cargo de vicepresidente bajo el mandato del expresidente Ebrahim Raisi. Rezaei también se presentó a las elecciones presidenciales en cuatro ocasiones, aunque nunca resultó elegido.

Durante la guerra de 40 días entre Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó a finales de febrero, la República Islámica tomó represalias y atacó a 12 países de la región, alcanzó instalaciones militares, infraestructura energética y sitios civiles. También se informó que Teherán lanzó misiles hacia Diego García, una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el océano Índico a más de 3.000 kilómetros de Irán, en una aparente demostración de su alcance.

En su entrevista con CNN, puso en duda la durabilidad de un acuerdo nuclear con Trump, citó su retirada del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y lo que dijo que era su estrategia de “ambigüedad” en las conversaciones.

Si las conversaciones fracasan, Rezaei dijo que Irán está preparado para una posible invasión de Estados Unidos a su territorio: “Entonces el mundo entenderá las verdaderas capacidades de Irán, porque nuestro poder terrestre es muchas veces mayor que nuestros misiles”.

Enmarcó la guerra actual como el primer triunfo de Irán contra sus enemigos en los 47 años de historia de la República Islámica.

“Esta es la primera vez que Irán ha salido victorioso en guerras, mientras que en guerras anteriores Irán siempre ha sido derrotado”, dijo.

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