Dos hombres arrestados por presuntamente comenzar el incendio Oak

PAGOSA SPRINGS, Colo. (KTLO)--Tenemos nueva información esta mañana sobre el arresto de dos hombres en Pagosa Springs. Los investigadores creen que ellos comenzaron el incendio Oak el cual esta en el condado Archuleta.

Según el departamento del aguacil Sergio Alaniz junior y Ross Herigs fueron arrestados por provocación de incendio en el cuarto grado. El aguacil menciona que ellos comenzaron el siniestro por un fuego que se salió fuera de control el 10 de agosto.

Lo bueno es que con la ayuda de los bomberos ellos pudieron contener el fuego y al momento esta contenido a un 75 por ciento