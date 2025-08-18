Skip to Content
Noticias Locales

Dos hombres arrestados por presuntamente comenzar el incendio Oak

krdo
By
New
Published 2:07 PM

PAGOSA SPRINGS, Colo. (KTLO)--Tenemos nueva información esta mañana sobre el arresto de dos hombres en Pagosa Springs. Los investigadores creen que ellos comenzaron el incendio Oak el cual esta en el condado Archuleta. 

Según el departamento del aguacil Sergio Alaniz junior y Ross Herigs  fueron arrestados por provocación de incendio en el cuarto grado. El aguacil menciona que ellos comenzaron el siniestro por un fuego que se salió fuera de control el 10 de agosto.

Lo bueno es que con la ayuda de los bomberos ellos pudieron contener el fuego y al momento esta contenido a un 75 por ciento 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.