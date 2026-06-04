Republicanos rechazan el intento demócrata de eliminar el fondo contra la “instrumentalización” de la Justicia de Trump

Por Sarah Ferris, Lauren Fox y Manu Raju, CNN

Los republicanos del Senado rechazaron este jueves una iniciativa de los demócratas para anular formalmente la creación de un fondo de US$ 1.800 millones contra la “instrumentalización”, destinado a compensar a quienes, según el criterio del Gobierno, han sido investigados injustamente por administraciones anteriores.

Los demócratas del Senado forzaron la votación al inicio de una maratónica sesión de sufragio —conocida como “vote-a-rama”— que permitirá votar enmiendas a un proyecto de ley de inmigración republicano de US$ 70.000 millones, antes de su aprobación definitiva. De haber prosperado, la iniciativa podría haber puesto en peligro ese paquete de financiación para la aplicación de las leyes de inmigración, una prioridad clave de Trump.

El intento de eliminar el fondo fracasó por 49 votos contra 50, ya que los senadores republicanos Susan Collins, Jon Husted y Dan Sullivan votaron junto con los demócratas. Esta votación puso a los republicanos en una situación difícil, ya que muchos desean que se cierre el fondo, pero no quieren que se descarrile el proyecto de ley más amplio sobre el control de la inmigración.

Antes de que se diera por finalizada la votación, el impulso del Partido Republicano para aprobar el proyecto de ley de control de la inmigración se estancó durante horas, lo que obligó al Senado a paralizar la sesión mientras los líderes republicanos dialogaban con un grupo de republicanos disidentes que se habían negado a votar en contra del intento demócrata de acabar con el fondo contra la “instrumentalización” de la administración sw Trump.

El grupo de republicanos disidentes, entre los que se encontraba el senador republicano Bill Cassidy, quien recientemente perdió las primarias tras enfrentamientos públicos con Trump, se había negado a alinearse con su bloque. Sin embargo, Cassidy finalmente votó en contra de la presión de los demócratas.

El proyecto de ley de financiación para el control de la inmigración —que algunos republicanos predicen que será la última gran victoria legislativa de Trump antes de las elecciones de mitad de mandato— lleva semanas estancado por una rebelión republicana en curso contra el fondo contra la “instrumentalización”.

Los críticos afirman que serviría como fondo discrecional para los aliados de Trump y que podría otorgar pagos a los agitadores que atacaron a los agentes de policía durante el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Tras la intensa presión del Partido Republicano, el Gobierno ha intentado convencer al Congreso de que el fondo está muerto, y el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, declaró a los legisladores a principios de semana que la administración “no seguirá adelante con el fondo, punto”.

Sin embargo, Trump ha sido mucho menos claro ya que este miércoles defendió el fondo y se negó a comprometerse a eliminarlo definitivamente.

“Tendría que preguntarle a los abogados, no lo sé”, dijo Trump a CNN el miércoles sobre si el fondo está completamente extinto o simplemente en pausa. “En lo que a mí respecta, fue algo maravilloso”.

Los líderes republicanos han estado tratando de desactivar una posible revuelta por parte de un pequeño grupo de republicanos que tienen reservas sobre respaldar el proyecto de ley de inmigración sin eliminar explícitamente por escrito el fondo.

El senador republicano Thom Tillis declaró el jueves que no votará a favor del proyecto de ley de financiación para la aplicación de la ley de inmigración si no incluye una enmienda para eliminar el fondo de “antiinstrumentalización”, lo que significa que la legislación probablemente esté en peligro después de que los líderes republicanos dijeran que se necesitaría más que una simple mayoría para enmendarla.

“No, no lo haré”, dijo Tillis a CNN cuando se le preguntó si podía apoyar el proyecto de ley sin una cláusula que eliminara el fondo. “Voté a favor con el objetivo de lograr una enmienda o apoyar la enmienda de algún otro miembro”.

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Con información de Manu Raju, Alison Main, Lauren Fox y Morgan Leason, de CNN.