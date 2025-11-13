Skip to Content
La pelea para un seguro médico económico aun continúa

COLORADO, (KTLO)-- Mientras que aquÍ en Colorado Una representante esta decepcionada por el cierre del gobierno la Congresista  Brittney Pettersen menciono y cito, "Estoy con el corazón roto al estar de regreso en DC con un voto para un proyecto de ley que aun no hace nada para mejorar los altos precios del seguro médico para las familias Americanas." "Mientras estoy aquí con todos ustedes en un estado triste por este fin, esta pelea no ha terminado".

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

