Problema con la alta velocidad en Green Mountain Falls

GREEN MOUNTAIN FALLS, Colo. (KTLO)-- Posiblemente no crea que un pueblo con alrededor de 600 personas tengan un problema con la alta velocidad. Sin embargo, cuando este pueblo queda en medio del viaje para llegar a las montañas para esquiar, bueno eso cambia un poco la situación.

Estamos hablando sobre el pueblo de Green Mountain Falls cerca de la autopista 24 al oeste del Condado El Paso.Por lo tanto durante esta temporada el alcalde de la ciudad, Todd Dixon menciono que estarán utilizando cámaras mobiles que detectan la alta velocidad y no le costara a la ciudad nada. Green Mountain Falls solo tiene un diputado y un oficial que y no pueden controlar el problema de la alta velocidad todo el día.

Por lo tanto ellos han contactado a una compañía que instalara las cámaras y estas serán pagados con el dinero proporcionado por las multas de los residentes. Las cámaras van a grabar las placas de los vehículos que van a alta velocidad y la multa sera de 40 dólares. Hasta el momento 15 personas han recibido multas desde que algunas fueron instaladas.

"Le queremos dar crédito a nuestro oficial por no solo la idea pero también de tener la opción de que esto básicamente se paga gracias a los residentes que no siguen las reglas, nos ayuda a capturar a todos que estén afuera durante horas que nosotros no estamos", dijo el alcalde de la ciudad, Todd Dixon.

La meta no es multar a varias personas para pagar por las camaras sino recudir el riesgo de lastimar a un peaton a matar a una persona. La ciudad también ha instalada un detector de alta velocidad en la calle Main de la avenida Ute Pass y alerta a los conductores si es que ellos están manejando a una alta velocidad.