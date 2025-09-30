La esposa del hombre baleado en el centro de ICE habla por primera vez

NATIONAL, (KTLO)--La esposa de Miguel Ángel García Hernández el hombre baleado dentro del centro de inmigración en Dallas, Texas habla ante las cámaras por primera vez.

Stephany Gauffeny, esposa de Miguel Ángel García Hernández: me enteré porque recibí una llamada de ICE. De primero pensé que era como broma de mal gusto o… No sé, ¿verdad? No lo quería creer. Dije, no, no, no quiero creerlo hasta que confirme de que sí fue él. Pero recibí una llamada que, 'hola. Estoy hablando con la esposa de miguel ángel garcía'. Lo único que me dijeron es su esposo está en el hospital. Fue parte de lo que pasó esta mañana. Lo único que le puedo decir es que está vivo. Pero no me dijeron qué condiciones estaba, está despierto, es lo único que yo sabía. Y que tenía que ir al hospital inmediatamente para ir a verlo. Mi esposo… No me dan muchas esperanzas pero no sabemos lo que va a pasar con él. Un día me dicen que está mejorando al otro día me dicen que no, que puede que despierte, puede que nunca despierte. Yo estoy manteniendo la fe y y creo en él. Yo sé que él es fuerte pero, pero como le digo, no me dan muchas esperanzas. Son muchas emociones. Es muy duro estar… Me imagino que aunque no estaría embarazada, sería muy duro ahora embarazada. Es muy duro y cualquier día ya me dijeron que va a nacer el bebé. Entonces también me preocupa que vaya a nacer y que yo no voy a poder ir a verlo al hospital por esos días. Sí me pone triste que él no me escuche ahí o algo o no esté ahí cuando nazca el bebé porque él quería estar ahí", dijo Gauffeny.