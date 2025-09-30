Skip to Content
Dueño de negocio automóvil tras las rejas por robo y falsificación de documentos

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un conductor de camion a sido sentenciado a 16 años tras las rejas por ser el organizador de un fraude de autos. Brian Chacon de 34 años es el operador de 'Eagle Wing Towing' en Aurora. Él se declaro culpable Por varios crímenes incluyendo robo de motores de vehículo, falsificación de documentos y por operar un negocio illegal. 

Los fiscales mencionan que entre abril del 2023 a febrero del 2024 Chacon utilizo su camion para robarse vehículos que no estaban atendidos después falsificaba documentos para poder vender los autos. Los investigadores encontraron por lo menos 48 vehículos que habían sido robados.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

