Caravana en Pueblo: Recordando a los menores de edad que fueron víctimas de actos violentos

PUEBLO, Colo. (KTLO)--El medico forense de Pueblo, junto con el Departamento de Policía de la ciudad organizo una caravana esta semana en memoria de todos los menores de edad víctimas de actos violentos en la ciudad. Originalmente el evento fue creado para honrar a dos menores en especifico un caso que ocurrió el año pasado que dejo a muchos en la comunidad. Con un hollo en el corazón, el caso involucro a un hermano y su hermana que perdieron sus vidas en un acto violento algo que su propio padre cometió.

Algunos residentes de pueblo mencionaron que aunque fue difícil ver la caravana esta mañana también sirvió como un alivio al ver que la comunidad recuerda a los menores y están en solidaridad con esas familias. También fue un evento emocional para el médico forense quien solo lleva 4 meses con esta nueva posición. Tras la investigación de los hermanos Brian y Chris Cotter los dueños de Davis Mortuary donde las autoridades hallaron mas de 15 cuerpos en un estado de descomposición.