Huracán Melissa se convierte más poderoso: El centro de la tormenta esta en Kingston Jamaica

NATIONAL, (KTLO)--Imágenes y video sobre como se ven las cosas al momento en santo domingo, en la República Dominicana. Locales inundados mientras que el huracán Melissa se convierte más poderoso. Melissa ahora tiene la fuerza de un huracán categoría 1 con vientos de 75 millas por hora esto según el centro nacional de huracanes de los EE.UU.

El centro de la tormenta esta ubicado al sur este de Kingston, Jamaica al momento la tormenta se mueve a solo una milla por hora.Se espera que Melissa incremente a una categoría 4 comenzando hoy lunes.