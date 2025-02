“Consulta” un servicio de asesoría para la comunidad Latina al sur de Colorado

"Estar al tanto, especialmente con los taxes, es muy importante. Si llegan a pararte, a verte, a preguntarte y si no tienes nada de eso van a decir bueno, esta persona no está contribuyendo, no está aquí en la comunidad, haciendo lo que debe de hacer, pero sabiendo que si hacemos todo legalmente como debemos, hacemos nuestra declaración de impuestos. Al momento que llegue la hora de arreglar la ciudadanía residencial, ya tienes todo en línea y no tienes que tratar de ver de dónde se encuentran esos documentos que se necesiten", dijo Macias.

"Yo comencé Consulta en el 2020. Yo era banquera y siendo una profesional bilingüe viene mucha gente a pedirte ayuda con cosas que no tienen que ver con tu trabajo. Entonces eso me sembró una semillita que yo quería hacer algo para mi comunidad. Después de tiempo clientes del banco me pedían mi número para que yo les ayudara con cosas fuera del banco y fue cuando decidí que era mi llamado, está en mi corazón ayudar a mi comunidad y amo lo que hago", dijo Monserrat Macias, Dueña de Consulta.

