Acusan a un hombre de amenazar con matar a un agente de ICE mientras continúan las protestas en Newark, Nueva Jersey

Por Chris Boyette, CNN

Días de protestas fuera de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Newark, Nueva Jersey, han derivado en enfrentamientos entre manifestantes y agentes, así como un puñado de arrestos. Ahora, un hombre de Nueva York enfrenta cargos federales que alegan que amenazó con matar a un agente de ICE y a su familia.

Una denuncia penal presentada el sábado acusa a Nicholas Matthew Scelfo, de 27 años, de Brooklyn, Nueva York, de proferir las amenazas durante protestas la semana pasada fuera de Delaney Hall, una instalación privada con 1.000 camas donde los detenidos han denunciado condiciones inhumanas durante meses.

Pero las tensiones se intensificaron durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando cientos de detenidos comenzaron una huelga de hambre para protestar por comida en mal estado y condiciones deplorables, dijeron algunos de sus abogados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha negado esas acusaciones y ha seguido rechazando los señalamientos sobre condiciones de vida inhumanas.

Al ser consultado sobre las recientes protestas en Delaney Hall, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo que los manifestantes pueden ejercer su derecho de la Primera Enmienda siempre y cuando lo hagan de manera pacífica.

“Cuando estás amenazando la vida de un agente, eso es una agresión verbal”, dijo Mullin durante una conferencia de prensa el lunes. “Cuando amenazas la vida de su familia, eso es una agresión verbal”.

“Cuando le escupes a un agente, cuando le pones las manos encima a un agente, cuando tocas nuestros vehículos, eso es agredir propiedad federal y agredir a un agente federal”, agregó.

Durante las protestas del 27 de mayo, Scelfo presuntamente apuntó con el dedo hacia un agente de ICE que estaba controlando a la multitud fuera de la instalación y gritó: “Mataré a toda tu maldita familia. ¡Toda tu maldita familia está muerta! Tus hijos, tu esposa, todos muertos… tú estás muerto”, según la denuncia.

CNN no ha podido identificar a un abogado que represente a Scelfo, y no se listaba ninguno en los documentos judiciales hasta la tarde del lunes.

Según la denuncia, el mismo agente de ICE había golpeado a Scelfo dos veces en la pierna con una porra durante un altercado.

“Aludir al asesinato de un agente federal del orden público y de su familia no es una expresión protegida por la Constitución; es un grave delito penal que no será tolerado”, dijo en un comunicado Spiros Karabinas, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark.

El director del FBI, Kash Patel, dijo, en una publicación en X, que los investigadores localizaron a Scelfo utilizando tecnología de reconocimiento facial.

“Que esto sea un mensaje para cualquier actor criminal que intente algo similar…”, afirmó Patel.

Las fuerzas del orden utilizaron registros de vehículos motorizados, incluida una fotografía de la licencia de conducir, para identificar a Scelfo, según la denuncia.

Durante el interrogatorio policial, Scelfo admitió haber amenazado con matar al agente y a su familia, según la denuncia.

Scelfo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de US$ 250.000 si es declarado culpable.

Hasta la tarde del lunes, el área alrededor de Delaney Hall estaba en calma, dijo en un comunicado publicado en X la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport.

“La Policía Estatal de Nueva Jersey continuará asistiendo a las fuerzas del orden locales para mantener a las comunidades seguras y proteger el derecho constitucional a protestar pacíficamente”, dijo el comunicado de Davenport.

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