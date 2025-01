Cómo es la vida en la isla Alicudi de Italia con tan solo 100 habitantes

Los retratos de “Thinking Like an Island” muestran a isleños en plena naturaleza o posando en la orilla bajo cielos ominosos. A menudo no se mencionan sus nombres, y en algunos casos se ocultan sus rostros para proteger su privacidad.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.